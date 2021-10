Rosberg X Racing s’impose en Sardaigne et renforce le leadership de l’Extreme E

24/10/2021

Écriture sportive, 24 octobre . .- L’équipe « Rosberg X Racing » a été imposée ce samedi dans le Island X Prix, disputé sur l’île italienne de Sardaigne, et ils se sont emparés la tête du championnat Extreme E, dont il ne reste qu’une seule course, le Jurassic X Prix, qui se tiendra les 18 et 19 décembre dans le Dorset (Royaume-Uni).

l’australien Molly Taylor et le Suédois Johan Kristoffersson remporté en Sardaigne devant l’équipe ‘ABT Cupra XE’ composée de l’Allemand Jutta Kleinschmidt et il est aussi suédois Mattias Ekstroem, et le ‘JBXE’ du couple suédois formé par Mikaela Ahlin-Kottulinski et Kevin Hansen.

Après ce résultat, avec une seule course à disputer, Taylor et Kristoffersson consolident leur leadership avec 129 points, désormais 16 de plus que l’encore deuxième, l’Espagnole Cristina Gutiérrez et le Français Sébastien Loeb (X-44), qui a terminé cinquième de la finale du Island X Prix ce dimanche.

Quant à l’équipe Acciona Sainz XE de Laia Sanz et Carlos Sainz, une faute dans la direction de la voiture les a éloignés de la finale. A la croisée des chemins avec l’équipe ABT Cupra XE, Sainz avait une nette avance dans son virage jusqu’à ce que cette panne de direction rende la voiture pratiquement ingérable.Laia Sanz soulagé Sainz cAvec la voiture en mauvais état et il a bouclé un tour complet dans des conditions très difficiles car il était important de terminer la course au cas où l’un des rivaux aurait un événement imprévu, rapporte l’équipe.

« Ça a été un week-end difficile à digérer. C’est dommage, à cause des quatre X Prix que nous avons fait, celui-ci était clairement celui où nous allions le plus vite. Nous avons terminé deuxièmes du classement 1, mais à partir de là nous avons pu « Je ne finis pas. Enfin ni le classement 2 ni la demi-finale, nous avons donc été exclus de la finale », a-t-il déclaré. Sainz.

« De toute façon, nous n’allons pas baisser les bras. Il reste une course et nous voulons finir de la meilleure façon possible, même s’il est clair qu’il faut agir car les problèmes qui nous sont arrivés, qui nous sont étrangers nous, sont difficiles à assumer. », ajoute le Madrilène.

Laia sanz estime que « c’est dommage que le week-end se soit terminé de cette façon ». « Je pense que Carlos et moi avions beaucoup de rythme. J’ai pu m’entraîner sur quatre roues avant de venir en Sardaigne et je pense que ces kilomètres m’ont aussi aidé, car je me sentais bien », a-t-il déclaré.

La prochaine manche du calendrier est le Jurassic X Prix, qui se déroulera les 18 et 19 décembre dans le Dorset (Royaume-Uni). ce sera le dernier Événement de notation pour la saison inaugurale d’Extreme E.

