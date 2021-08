Rose Byrne explique pourquoi elle et Bobby Cannavale n’ont jamais eu le temps de se marier .

Rose Byrne et Bobby Cannavale sont ensemble depuis des années. Ils ont deux enfants ensemble, Rocco (5) et Rafa (3), et ils vivent heureux à Brooklyn. Seule Rose a eu du travail en Australie pendant la pandémie, ils ont donc passé une grande partie des seize derniers mois à Sydney. Rose fait actuellement la promotion de sa série AppleTV Physical, c’est pourquoi elle a discuté avec le Sydney Morning Herald de l’émission, de la pandémie et de la question de savoir si elle et Bobby se marieront un jour.

Quitter New York au début de la pandémie : « C’était effrayant d’essayer de trouver un moyen de sortir et d’être en sécurité. Et personne ne savait rien, n’est-ce pas ? Nous étions tous dans ce bateau de « Qu’est-ce que c’est ? » C’était une atmosphère très, très étrange dans la ville. Bobby et moi sommes allés voir Girl from the North Country à Broadway, puis, deux jours plus tard, Broadway a fermé ses portes, et ce week-end, c’était affreux. Tout d’un coup, il y a eu ce tsunami, un raz-de-marée, de cette chose effrayante qui arrivait, puis c’est arrivé et c’était comme, ‘Whoa.’ Ensuite, les gens que nous connaissions ont commencé à comprendre. Bobby a perdu des amis.

Son émission ‘Physical’ : “La totalité [show] pour moi était si intéressant. « Les deux mondes, la dualité ; la dualité du monde de l’aérobic et son mariage oppressant, sa maladie, sa terrible relation avec elle-même. Et c’était presque comme un compagnon de Mrs America, car cela commence en 1981 alors que Mrs America s’est terminé en 1980, donc c’était une ligne claire pour moi, de la désillusion que beaucoup de femmes ont ressentie après le mouvement des femmes.

Déménager à Los Angeles à l’âge de 18 ans : « C’est une ville écrasante, mais j’avais des amis. Bruyère [Ledger] était un bon ami à moi. Nous avions fait un film ensemble [Two Hands in 1999] et il était incroyablement généreux. Il me prenait sous son aile et m’aidait pendant ces premières années, me faisant toujours entrer, auditionnant pour ses films, m’hébergeant chez lui.

A la mort de Heath : « Je veux dire, écoutez, c’est évidemment une tragédie. Nous étions venus ici ensemble, puis sa carrière s’est déroulée comme un train de marchandises et… c’est tellement triste. Il avait une sorte d’énergie électrique.

Si elle épousera un jour Bobby : “Je continue, ‘Allons-y, faisons-le.’ Et puis, vous savez, vous avez un bébé, et puis, oh, il y a un autre bébé. C’était un peu comme ça pour nous. J’aime les mariages et je connais des gens [for whom] c’est une chose importante, et je respecte cela totalement. Je suppose que pour nous, c’est juste, nous ne l’avons pas fait, nous le ferons, alors – non ! Pandémie.”

Ils finiront par retourner à Brooklyn : « Brooklyn est à la maison.

Ils sont ensemble depuis neuf ans déjà ! Je pense qu’ils seront probablement l’un de ces couples à ne jamais se marier. Ce qui est bien ! Mais dis juste ça, je suppose. Parce que Bobby et Rose pourraient facilement, vous savez, se marier demain à Sydney avec ses parents là-bas et leurs enfants et ce serait bien. Ils choisissent de ne pas le faire. Comment tu ne peux pas épouser Bobby Cannavale ??! Cet homme est un spectacle de fumée. Quant à ce qu’elle a dit à propos de Heath… Je ne savais pas qu’ils étaient si proches. Cela m’a rendu vraiment triste.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.