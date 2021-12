Rosé de BLACKPINK taquine la reprise de « Wildfire » de Cautious Clay

de BLACKPINK Rosé a partagé une vidéo d’elle jouant une reprise de « Wildfire » de Cautious Clay. Le morceau est apparu à l’origine sur le premier album de Cautious Clay, Deadpan Love.

Rosé a publié la vidéo sur Instagram à ses 53 millions de followers. Le visuel montre Rosé assise sur un lit en train de gratter doucement une guitare acoustique pendant qu’elle interprète la chanson.

C’est une période excitante pour les membres du groupe K-Pop. Le 3 décembre, MAC Cosmetics a publié sa dernière collaboration, MAC x L avec la star de BLACKPINK Lisa. Ce partenariat marque la toute première collection de cosmétiques du chanteur, auteur-compositeur et rappeur.

La collection de maquillage de Lisa comprend cinq pièces distinctes, dont un rouge à lèvres liquide Powder Kiss dans six teintes différentes, un crayon 24 heures sur 24 en deux couleurs, une finition extra dimensionnelle, un fard à joues en poudre et une palette de 12 fards à paupières L. Aperçu de la collection sur le site officiel du MAC.

Dans une déclaration, Lisa a expliqué qu’elle « voulait que la palette d’ombres à paupières M·A·C x L soit une gamme polyvalente qui puisse créer sans effort des looks naturellement doux et sensuels pour tous les jours – ou des looks glam pour une soirée en adoptant un style audacieux équilibre de mattes, de miroitements et de paillettes.

La collection de rouges à lèvres liquides Powder Kiss est le produit de prédilection du chanteur pour les looks sur scène et dans les clips. Sur les six teintes, trois ont été créées et nommées spécifiquement par Lisa, notamment : Rhythm ‘N’ Roses, Swoon For Blooms et Pink Roses. Les produits sont conditionnés dans des emballages métalliques recouverts de paillettes dans une teinte violet royal.

La collection vient après que le membre BLACKPINK a été nommé premier ambassadeur mondial K-pop de MAC Cosmetic. « J’ai toujours été un grand fan de MAC ! J’aime la façon dont la marque transforme le maquillage en une forme d’expression de soi, ce qui me donne toujours une grande confiance en moi sur scène. Avec MAC, je suis ravie d’inviter et de responsabiliser davantage de publics car nous avons tous les deux l’individualité et la diversité au cœur de notre cœur », a-t-elle expliqué dans un communiqué.

