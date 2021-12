ROSE est-il un achat après l’effondrement du prix ? Invezz

ROSE / USD est le jeton natif du réseau Oasis qui est utilisé pour les frais de transaction, de participation et de délégation au niveau du consensus.

ROSE s’est affaibli de 0,47 $ à 0,20 $ depuis le 21 novembre, et le prix actuel s’élève à 0,27 $.

Blockchain pour le marché de masse

Oasis Network est une plate-forme blockchain compatible avec la confidentialité qui étend DeFi au-delà des premiers utilisateurs vers un marché de masse.

Les principales caractéristiques du réseau Oasis incluent une évolutivité élevée, une polyvalence et la possibilité de tokeniser les données. L’équipe d’Oasis Network a ajouté :

Combiné à son architecture hautes performances et sécurisée, Oasis Network est capable de piloter une DeFi évolutive et privée, révolutionnant l’Open Finance et l’étendant au-delà des commerçants et des premiers utilisateurs vers un marché de masse. Ses fonctionnalités de confidentialité uniques peuvent non seulement redéfinir DeFi, mais également créer un nouveau type d’actif numérique appelé Tokenized Data qui peut permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle des données qu’ils génèrent.

Avec Tokenized Data, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en jalonnant leurs données, tandis que l’architecture évolutive de ce réseau prend en charge une vitesse de transaction rapide et des charges de travail importantes en séparant l’exécution du consensus.

De cette façon, Oasis Network prend en charge de nombreux environnements informatiques parallèles différents qui peuvent être personnalisés pour un large éventail de cas d’utilisation.

La popularité de ce projet de blockchain augmente dans le monde entier et il est important de dire qu’Oasis possède une communauté florissante de près d’un millier d’opérateurs de nœuds, de partenaires commerciaux, d’ambassadeurs, de développeurs et de près de dix mille membres de la communauté participant aux chaînes mondiales. social .

ROSE est le jeton natif du réseau Oasis et peut être utilisé pour les paris et pour les opérations de contrat intelligent qui nécessitent des frais dans ParaTimes.

ROSE dispose d’un approvisionnement total de 10 milliards de jetons, et tout le monde peut le gagner en participant à la communauté Oasis. Les utilisateurs peuvent également gagner des jetons ROSE en exécutant un nœud et en participant à des paris ou en déléguant sur le réseau.

Le jeton ROSE a réalisé un profit impressionnant en très peu de temps, atteignant un niveau record au-dessus de 0,45 $ le 21 novembre. Actuellement, ROSE est en baisse de plus de 40 % par rapport à son sommet, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

ROSE s’est effondré d’un niveau record

ROSE est passé de son plus haut historique au-dessus de 0,45 $, enregistré le 21 novembre, à 0,20 $, alors que le prix actuel s’établit à 0,27 $.

Le niveau de support solide de ROSE est de 0,20 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,15 $ ou même moins.

Le niveau de résistance actuel se situe à 0,35 $, et si le prix dépasse ce niveau, il pourrait atteindre des niveaux supérieurs à 0,40 $.

Oasis Network est une plate-forme blockchain compatible avec la confidentialité qui étend DeFi au-delà des premiers utilisateurs vers un marché de masse. Oasis Network sépare le consensus et l’exécution en deux couches, et pour cette raison, les charges de travail complexes ne ralentiront pas les transactions plus rapides et plus simples à une autre couche. ROSE est le jeton natif du réseau Oasis et, sur la base d’une analyse technique, reste dans un marché baissier.

