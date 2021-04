Rose Namajunas remporte le titre UFC avec un beau coup de tête KO sur Weili Zhang qui a laissé Joe Rogan pleurer dans l’octogone

Rose Namajunas a stupéfié Weili Zhang et le monde entier en enregistrant un superbe KO au premier tour dans l’événement co-principal de l’UFC 261.

Thug Rose a décroché un coup de tête parfait pour laisser tomber la championne et après avoir plu quelques frappes sans réponse, l’arbitre a annulé le combat.

GETTY

Le coup de pied qui a valu à Rose Namajunas le titre

Zhang, toujours vacillante et visiblement abasourdie, a soutenu que le combat avait été arrêté trop tôt et ne pouvait pas cacher sa colère.

À vrai dire, elle était juste abasourdie par ce qui s’était passé et avait du mal à accepter sa deuxième perte de carrière.

Namajunas a été submergée par l’émotion après avoir remporté le bracelet poids paille pour femmes. Son entraîneur lui a dit de dire qu’elle était la meilleure après le combat et elle a répété à plusieurs reprises: «Je suis la meilleure. Je suis le meilleur.”

Une fois que Joe Rogan est entré dans l’octogone pour interviewer le nouveau champion, il avait clairement les larmes aux yeux. Il a révélé qu’il l’avait entendue se dire «Je suis la meilleure» encore et encore avant même que le combat ne commence.

GETTY

Le coin de Namajunas lui a donné la conviction

Quand Rogan lui a posé la question, elle a simplement répondu: «Je suis la meilleure», avec un sourire.

Rogan a admis avoir pleuré à la fois dans l’interview et par la suite au bureau des commentaires. Ils ont également révélé que le coéquipier de Thug Rose, Justin Gaethje, était également en larmes.

Le combat n’a duré qu’une minute et dix-huit secondes et Zhang a été incapable de s’imposer comme elle a fait ce que beaucoup pensent être le plus grand combat de MMA féminin avec Joanna Jędrzejczyk.

GETTY

Weili Zhang n’était pas satisfaite de l’arrivée, mais Rose Namajunas lui a donné plusieurs tirs sans réponse

L’UFC 261 avait l’une des cartes principales les plus folles de l’histoire de l’UFC. Parallèlement à la victoire au titre des Namajunas, Valentina Shevchenko a complètement dominé Jessia Andrade dans le premier combat pour le titre de la nuit.

Chris Weidman a subi une terrible fracture à la jambe en seulement 17 secondes de son combat contre Uriah Hall et Jimmy Crute a subi une blessure à la jambe après qu’Anthony Smith l’ait mis à la porte d’un médecin après le premier tour.

Pour couronner le tout, Kamaru Usman a assommé Jorge Masvidal lors de l’événement principal pour consolider sa place parmi les meilleurs livres pour livres de l’UFC.