Rose Parade 2022 : Comment regarder le Live Stream ?

US Airways pilote Chesley B. Sullenberger lll, grand maréchal du 121e tournoi annuel Rose Parade

Le 133e tournoi Rose Parade sera retransmis en direct le jour du Nouvel An, le 1er janvier, à 11 h HE / 8 h HP sur ABC et NBC.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder une diffusion en direct de Rose Parade 2022 en ligne :

Heavy peut gagner une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via un lien sur cette page

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC, de NBC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 100 autres chaînes de télévision sur FuboTV, avec un essai gratuit de sept jours :

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder la Rose Parade 2022 en direct sur l’application FuboTV , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (tel qu’un téléviseur Sony ou Nvidia Shield ), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus).) de votre conclusion, même si vous ne les enregistrez pas.

DirecTV Stream (anciennement AT&T TV) propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». ABC et NBC (en direct sur la plupart des marchés) sont inclus dans tous, mais vous pouvez choisir n’importe quel forfait et module complémentaire avec votre essai gratuit de 14 jours.

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé comme tel, mais le montant dû aujourd’hui sera de 0 $ lors de l’inscription. Si vous regardez sur votre ordinateur, téléphone ou tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Essai gratuit de flux DirecTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à DirecTV Stream, vous pouvez regarder la Rose Parade 2022 en direct sur l’application DirecTV Stream , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, tout appareil Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou Android tablette. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web DirecTV Stream.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, DirecTV Stream est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de NBC (en direct sur certains marchés) et plus de 40 autres chaînes de télévision via le forfait «Sling Blue» de Sling TV. Cette option n’inclut pas d’essai gratuit, mais c’est le service de streaming le moins cher avec NBC, et vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $ :

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder la Rose Parade 2022 en direct sur l’application Sling TV , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield) , airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est fourni avec 50 heures de DVR cloud.

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC (en direct sur certains marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision sur Vidgo, avec un essai gratuit de sept jours :

Essai gratuit de Vidgo

Une fois que vous vous êtes inscrit à Vidgo, vous pouvez regarder la Rose Parade 2022 en direct sur l’application Vidgo , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, tout appareil Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Vidgo.

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d’ABC, NBC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV, qui comprend désormais également ESPN + et Disney + dans le cadre de son forfait spécial. :

Obtenez Hulu avec la télévision en direct

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder la Rose Parade 2022 en direct sur l’application Hulu , qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprend la plupart des émissions après la diffusion) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à « Enhanced Cloud DVR » vous donnant 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Avant-première de la Rose Parade 2022

Jouer

La Parade des roses 2020 par KTLA 5La 131e Parade des roses, le jour du Nouvel An 2020, a pour thème « Le pouvoir de l’espoir ». Le défilé le long de 5 1/2 miles de rues de la ville de Pasadena comprend 39 chars décorés de fleurs, 20 fanfares, 17 unités équestres, et bien sûr la Cour Royale et la 102e Reine Rose, Camille Kennedy. Grands Marshalls: -Gymne olympique Laurie Hernandez -actrice… 01-01-2020T18: 16: 20Z

Après avoir pris une année sabbatique en raison de la pandémie, la Rose Parade est de retour dans toute sa parure florale. L’acteur LeVar Burton a été nommé Grand Marshal, et les artistes superstars LeAnn Rimes et Jimmie Allen sont en tête de liste des performances.

« LeVar Burton incarne parfaitement le thème de cette année. » Le président du Tournoi de Roses, Bob Miller, a déclaré dans un communiqué. « Le thème pour 2022 est ‘Rêve. Croire. Réaliser.’ et célèbre l’éducation et la détermination de ceux qui marchent sur le chemin du rêve à la réalité. Je suis fier de représenter les 935 membres bénévoles en accueillant LeVar pour partager la joie et la promesse d’une nouvelle année en santé. »

Rimes est l’interprète d’ouverture. Il commencera par une « chanson remixée et remasterisée créée spécialement pour la Rose Parade 2022 intitulée ‘Jetez mes bras autour du monde' », selon le communiqué de presse de Rose Parade. Rimes sera rejoint par les danseurs de la Rose Parade, la Mark Keppel Dance Company, les porte-drapeaux de la Rose Parade et quatre batteurs.

Allen clôturera les festivités, juste après que quatre Golden Knights de l’équipe de parachutistes de l’armée américaine se soient écrasés dans le défilé depuis un avion au-dessus d’eux. Allen interprétera ensuite sa chanson à succès « Good Times Roll » aux côtés des mêmes danseurs et batteurs de la performance d’ouverture.

Les chars pour le défilé de cette année comprennent :

Le char « Courage to Hope » de Donate Life, qui est « le Lion ailé de Venise de la Piazza San Marco en Italie, au milieu de l’architecture gothique vénitienne du Palais des Doges et des gondoles et canaux par excellence de Venise ». Le char « À la recherche de la gentillesse » du Lions Clubs International, qui est « un phare représentant des milliers de Lions clubs, programmes et événements qui servent de » phares « au sein de leurs communautés ». La carroza de Rotary “Cambiando vidas a través de la educación”, que es un búho de 16 pies de altura que “encarna tanto el espíritu de superación personal como la determinación de Rotary de hacer que las herramientas de la educación estén disponibles para todos en tous les pays ». Le char « Stand Up, Shine and Read » d’UPS Store présente « un coq coloré avec des lunettes debout sur une pile de livres, lisant à sa famille de poussins ». Le char « Jardin des espoirs et des rêves » de la ville de l’espoir, qui mettra en vedette des papillons et des champignons animés qui « marquent la renaissance après une période chaotique, une métaphore de la bataille soutenue que les patients et leurs équipes de soins mènent contre le cancer, ainsi qu’un clin d’œil à la fin rêvée de la pandémie de COVID-19. » Le char Clean Day de Mme Meyer, « Seeding Tomorrow », qui « dépeint un charmant jardin avec son emblématique « dame de la ligne » guidant une brouette fleurie débordant de parfums inspirés du jardin ». Le char « Anyone Can Happen » de « The Masked Singer », mettant en vedette des « reconstitutions plus grandes que nature » de « Monster, flanqué de Flamingo et Hamster », ainsi que les infâmes, mystérieux et parfois « Men in Des « noirs dansants », que l’on voit garder de vrais costumes dans le programme ».

Le Tournament of Roses Parade 2022 sera diffusé en direct le samedi 1er janvier à 11 h HE et 8 h 00 HNP sur ABC et NBC.

Ceci est la version originale de Heavy.com

