Rosenqvist transporté à l’hôpital après qu’un grave accident arrête la course IndyCar de Detroit · .

Un grave accident impliquant le pilote de McLaren SP Felix Rosenqvist a provoqué un arrêt de la première des deux courses IndyCar de ce week-end à Detroit.

Sa voiture a heurté une barrière de pneu à la sortie du virage six. Sa Dallara a heurté la barrière avec suffisamment de force pour repousser les blocs de béton derrière elle, et la voiture de Rosenqvist s’est immobilisée sur les pneus.

L’incident s’est produit au 24e tour de la course de 70 tours. La voiture de sécurité a été immédiatement déployée pendant que Rosenqvist était pris en charge par l’équipe de récupération. Quatre tours plus tard, la course a été signalée au drapeau rouge alors que sa désincarcération de la voiture était terminée. Rosenqvist, qui était éveillé et alerte après l’accident, a été placé sur une civière et récupéré de la scène en ambulance.

Rosenqvist était conscient tout au long de l’accident et a été emmené dans un hôpital voisin pour un examen plus approfondi, selon le directeur des services médicaux d’IndyCar, le Dr Geoffrey Billows.

“Il va bien”, a déclaré le Dr Billows. «Il était conscient et alerte tout le temps, n’a jamais perdu connaissance. Il parlait tout le temps. Il avait une certaine douleur mais n’avait aucune perte de sensation nulle part, aucune perte de fonction.

«Nous avons pu le sortir de la voiture et l’amener au centre de soins de terrain juste pour une évaluation préliminaire. Et encore une fois, tout le temps où il a été stable et les signes vitaux ont été bons. Nous l’envoyons en ville à l’hôpital pour une imagerie avancée et une évaluation plus définitive.

Aucune autre voiture n’a été impliquée dans l’incident. Rosenqvist a effectué son premier arrêt au stand de la course quatre tours avant sa chute, avant quoi il avait couru dans le top cinq.

Les rediffusions vidéo de l’accident à bord de la voiture de Rosenqvist ont indiqué que l’accélérateur de sa voiture était resté ouvert avant l’impact, dans un virage où les conducteurs décéléraient normalement à environ 140 km/h.

La course n’a pas encore repris. Scott Dixon tient la tête devant James Hinchcliffe et Santino Ferrucci. Le coéquipier de Rosenqvist, Pato O’Ward, parti de la pole position, est sixième.

