Rosetta . RTW printemps 2022 – WWD

Les collections de Rosetta . dégagent continuellement une sensation naturelle et raffinée à travers la palette, la fabrication et la silhouette. Ils viennent également en tandem avec des partenariats astucieux. Pour le printemps, . se remémorait les petites choses que nous tenons pour acquises – l’air frais, les parcs de quartier et de la ville, les rassemblements en plein air avec des êtres chers. Pouvoir revenir à la Fashion Week de New York a tenu une place importante dans la collection, qui a été conçue en hommage aux escapades que les parcs offrent dans le paysage métropolitain. Les œuvres de l’artiste Eileen Myles ont été accrochées dans la salle d’exposition de . pour directement « reconnaître la beauté de l’East River Park » (qui sera bientôt démoli pour construire une structure de digue contre les inondations).

Le regard: Une lettre d’amour aux parcs de New York à travers des matériaux principalement écologiques, des imprimés floraux de faune peints à la main, une palette terreuse et des silhouettes douces avec à la fois des formes torsadées et drapées et des détails architecturaux (plis inspirés des paysages urbains).

Citation à noter : «La nature a joué un rôle important dans le retour à la vie et dans le respect de ce que nous tenons pour acquis. Les choses simples : les fleurs, les arbres, l’air frais, la nature, pouvoir être ensemble. Dans le cas de New York, avoir des lieux de rassemblement. C’est là que nous avons commencé.

Pièces clés : Une interprétation de robe-chemise enveloppée de style sarong de la boutonnière saisonnière de ., agrémentée de sandales au crochet en coton tricotées à la main et d’un chapeau seau ; une robe trench-coat plissée hydrofuge; des robes romantiques et sensuelles aux torsades délicates ; vêtements de loisirs; maillots de bain modernes; vêtements de jour plissés, comme dans une longue tunique blanche sur un pantalon large;

Les plats à emporter : La collection a servi d’extension au répertoire sophistiqué habituel de . tout en faisant passer le message de gratitude.