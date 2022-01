Roshnee vise 850 MT de réduction des émissions de carbone en une décennie

Le prochain budget à venir devrait prévoir une allocation de 10 000 crores de roupies pour mettre en œuvre Roshnee. Le programme a été initialement proposé pour être lancé avec un corpus de Rs 5 000 crore.

Le programme Roshnee du Centre visait à réduire d’au moins 850 millions de tonnes d’émissions de carbone du système au cours de la prochaine décennie, étape vers la réalisation de son engagement de zéro net d’ici 2070.

Le secrétaire au pouvoir de l’Union, Alok Kumar, lors d’un sommet sur l’énergie organisé par l’ICC, a déclaré que Roshnee, le principal véhicule pour atteindre 1 milliard de tonnes de réduction des émissions de carbone, a projeté un objectif ambitieux de réduire de 45% des émissions du secteur industriel, 20% de la domestique, 11% du secteur agricole, 13% du secteur des transports, 8% du secteur commercial et 2% du secteur municipal. « Cela aboutira à une réduction de 850 millions de tonnes d’émissions de carbone au cours de la prochaine décennie », a ajouté Kumar.

Kumar a déclaré que la production d’énergie renouvelable (visée à 500 GW d’ici 2030, répondant à 50% des besoins énergétiques du pays) ne suffirait pas pour atteindre les objectifs nets zéro, et que l’énergie nucléaire était nécessaire à cette fin. Les débats sur la question de savoir si l’Inde devrait s’efforcer de produire de l’énergie nucléaire sont en cours, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une gestion appropriée de la demande d’énergie, car le secteur des transports, l’urbanisation rapide au cours des deux prochaines décennies et le secteur domestique, passant principalement à la cuisson électrique, stimulerait la croissance de la demande d’énergie.

Environ 18% de la demande d’énergie satisfaite par l’électricité nécessiterait un équilibrage du réseau qui pourrait se produire en poussant plus d’énergie vers le réseau à partir de projets de stockage par batteries et pompes, de projets hydroélectriques et de technologies de l’hydrogène. Le succès des unités de capture du carbone déterminerait les besoins en charbon du pays dans un proche avenir, a déclaré le secrétaire à l’Énergie.

Les politiques, a-t-il dit, ne peuvent pas être neutres sur le plan technologique et l’approche réglementaire doit être flexible avec des subventions ciblées pour une meilleure santé financière des discothèques.

Saurav Kumar Shah, directeur exécutif de Power Finance Corporation, a déclaré que le gouvernement prévoyait de modifier l’ensemble du système d’écho de réévaluation énergétique. Les compteurs intelligents surveilleraient la consommation d’énergie quotidiennement pendant toute l’année, avec 25 crores de compteurs à changer au cours des trois ou quatre prochaines années.

La gestion de la technologie passerait d’une distribution basée sur l’expédition à une distribution basée sur le choix du consommateur, a déclaré Gautam Ray, président du groupe HR Power du groupe de sociétés RPSG.

