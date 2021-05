Rosie Assoulin s’associe à HIM Co. – WWD

Rosie Assoulin (Wildflower Brands LLC) a signé un partenariat avec HIM Co. SpA, High Italian Manufacturing, qui démarre avec la collection de villégiature 2022 du créateur.

Spécialiste de la fabrication et de la distribution, HIM était anciennement connu sous le nom de Onward Luxury Group. Avec cette nouvelle entreprise, Assoulin envisage d’élargir ses activités en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il est également prévu de renforcer son offre de chaussures et d’accessoires avec une approche végétalienne.

HIM ne prend pas de participation dans Rosie Assoulin, selon le directeur général Max Assoulin.

L’alliance donnera au concepteur basé à New York la possibilité d’une évolutivité et d’une croissance supplémentaires. Vendue via Moda Operandi, Saks Fifth Avenue, Net-a-porter, Browns, Bergdorf Goodman et d’autres avant-postes de vente au détail, la marque est également disponible via des canaux de vente directe aux consommateurs.

La société continuera de gérer ses opérations nord-américaines à partir de New York, tout en assurant la coordination avec HIM Co. pour desservir et soutenir ses partenaires de vente au détail européens et asiatiques. Son nouveau partenaire collabore également avec des marques telles que Rochas, JW Anderson, See by Chloé et Proenza Schouler. L’accord vise à donner à Rosie Assoulin plus de liberté créative. Les matériaux innovants et durables seront une priorité et s’inscrivent dans la philosophie de conception d’Assoulin.

“La relation suivra un code de conduite éthique strict en ce qui concerne à la fois le travail et l’environnement”, selon un communiqué révélant la nouvelle jeudi.

Fondée à New York en juin 2013, l’entreprise a commencé par produire tout dans la ville, et elle a continué à y fabriquer la majorité de sa collection. En conséquence, Rosie Assoulin est «très intime avec le produit, les fournisseurs et les personnes qui cousent les vêtements. Quelqu’un de notre équipe est là pour le regarder tous les jours. Ce que nous voulions clarifier à travers la version, c’était de travailler avec HIM, nous l’avons fait. [There’s] Nous sommes convaincus qu’ils, en tant que partenaires, suivront ce processus avec autant de diligence que nous le faisons aux États-Unis.

Cela dit, la majorité de la collection sera produite en Europe et non à New York, a déclaré Max Assoulin.

Il a déclaré: «Notre intention, en particulier en cette étrange année COVID-19, était de trouver comment rendre l’entreprise plus durable. Comment pouvons-nous élargir une entreprise de mode et le faire de manière durable pour nous-mêmes et nos partenaires commerciaux? Pour Rosie et moi, cela se résumait vraiment à: «Comment pouvons-nous faire ce que nous faisons le mieux et autour de ce que les autres font le mieux?», A-t-il dit.

Citant les forces des Assoulins en tant qu’éléments de création, de marketing et de design, il a déclaré qu’ils cherchaient un moyen de consolider la production, ce qui peut être difficile à mesure qu’une marque se développe. Il a également noté que le lien “nous donnera accès à leurs connaissances et infrastructures approfondies, nous assurera une liberté de création et permettra aux deux entreprises de se concentrer sur leurs compétences de base et de faire ce qu’elles font le mieux.”

Lauréate du prix CFDA Swarovski pour les vêtements pour femmes, la créatrice née à Brooklyn est adepte des looks de jour et de soirée. Le concepteur a fait preuve d’innovation pendant la pandémie. L’été dernier, elle a présenté un vin naturel et à l’automne, elle a participé à la collection capsule Hyundai Re: Style 2020. Elle faisait partie d’une poignée de designers qui ont créé quelque chose en utilisant des matériaux mis au rebut de la production automobile pour créer des modes réutilisées. Pour Assoulin, cela signifiait un sac fourre-tout fabriqué à partir de sangles de ceinture de sécurité, de tissu de tapis et de mousse réutilisée à partir de matériaux automobiles. La collection capsule a été vendue exclusivement via Selfridges.