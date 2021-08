Rosie Assoulin s’associe à Solage Auberge Resorts sur Napa Pop-up – WWD

La romance de l’industrie hôtelière avec la mode continue de s’épanouir en cette saison de voyage estivale 2021.

La designer basée à New York Rosie Assoulin a été sollicitée par Solage, Auberge Resorts Collection pour créer une boutique éphémère dans la propriété de Napa, en Californie, du 12 août au 10 septembre. Elle organisera également des expériences autour de Vivanterre, le marque de vins naturels qu’elle et son mari, Max, ont lancée en 2020 aux côtés des vignerons Patrick Bouju, Justine Loiseau et Cédric Nicaise.

Le partenariat comprendra des bouteilles de Vivanterre en édition limitée avec une étiquette conçue pour la station. La boutique éphémère proposera plusieurs articles également créés exclusivement pour Solage, notamment des peignoirs kimono aux imprimés animés emblématiques d’Assoulin, des ensembles de serviettes et des tabliers à rayures aquarelle et seersucker. Les hauts à manches ballon et robes de garden-party emblématiques du créateur, des nœuds pour les cheveux et une sélection de papeterie Rosie Assoulin x Papier seront également proposés. Les prix varient de 50 $ à 3 000 $.

Située au cœur de la région viticole de Californie, à Solage, l’Auberge Resorts Collection s’étend sur 22 hectares entourés de montagnes et de vignobles. La propriété a récemment lancé une refonte de 30 millions de dollars qui comprend le nouveau restaurant, Solbar, servant une cuisine saisonnière de la Napa Valley.

Le Vivanterre est un vin naturel produit dans la région Auvergne en France. Issu de raisins issus de l’agriculture biologique et biodynamique, vinifiés selon des procédés naturels, Vivanterre est le reflet de la « terre vivante » dont il tire son nom.

A ce jour, il existe quatre cépages Vivanterre : Orange Contact 2020, Muscadet Blanc, Petnat Blanc et Gamay Rouge.

Sur le plan de la mode, Wildflower Brands LLC d’Assoulin a récemment signé un partenariat avec HIM Co. SpA, High Italian Manufacturing, qui débutera avec sa collection de villégiature 2022. La créatrice, connue pour ses vêtements modernes et fantaisistes, a l’intention d’étendre son activité en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, et de renforcer les chaussures et les accessoires avec une approche végétalienne.