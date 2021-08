Rosie Huntington-Whiteley attend son deuxième bébé avec Jason Statham. Le mannequin a révélé la douce nouvelle sur ses réseaux avec une série d’images, vêtue d’une robe blanche où l’on voit son baby bump.

Le mannequin de 34 ans a posé pour une série de photos avec différentes tenues mais a surpris ses followers avec l’image finale. Avec un tas de photos de “Tenue du jour”, Rosie a annoncé la nouvelle en disant: “Sooo daaah!” avec des emojis pour bébés et le hashtag # round2.

Dans l’image finale, Rosie porte une robe blanche moulante et des talons au-dessous du genou, et son ventre est visible. Immédiatement, sa publication a été remplie de centaines de likes et de commentaires lui souhaitant des félicitations.

Rosie et Jason Statham sont déjà parents d’un fils, Jack, né en 2017, un an après s’être fiancés. Le couple, qui est ensemble depuis 2010, ne s’est pas encore marié, mais selon Dailystar, elle a dit à ET qu’ils attendaient que leur fils soit un peu plus âgé pour qu’il puisse participer au mariage.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que le couple avait dit au revoir aux États-Unis et avait déménagé à Londres. Une source a déclaré au Sun que pendant la pandémie, le couple avait réalisé qu’ils voulaient être proches de leur famille et de leurs amis au Royaume-Uni, et après des mois de recherche d’une maison, ils ont pu acheter la maison de leurs rêves.

Ainsi, Rosie Huntington-Whiteley attend son deuxième bébé avec Jason Statham ! Toutes nos félicitations!

Partagez les potins !