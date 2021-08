Rosie Huntington-Whiteley étourdit lors du premier événement depuis la révélation de sa grossesse

in

Jason Statham et Rosie Huntington-Whiteley attendent le bébé n°2

Rosie Huntington-Whiteley sert le débauche et le visage!

Le mannequin, qui a récemment annoncé qu’elle et Jason Statham attendaient leur deuxième enfant ensemble, a montré son baby bump en pleine croissance lors d’un événement à Los Angeles. En fait, c’était la première fois que l’actrice de Mad Max: Fury Road sortait publiquement pour une aventure fantaisiste depuis l’annonce de sa grossesse le 19 août.

Après avoir lancé sa nouvelle marque de produits de beauté, Rose Inc., plus tôt cette semaine, Rosie a célébré le vendredi 27 août l’exposition romantique de sa ligne de cosmétiques à Sephora au centre commercial Westfield Century City.

Pour l’occasion spéciale, la star de 34 ans avait l’air chic sans effort dans un superbe ensemble tout blanc – dans lequel elle portait une chemise boutonnée ample qu’elle associait à une jupe fluide et des tongs à talons. Rosie a complété sa tenue avec des accessoires minimaux comme de délicates boucles d’oreilles en or, un collier assorti et un bracelet de cheville.

Naturellement, le look beauté de Rosie était également au rendez-vous alors qu’elle portait du rouge à lèvres rose pâle, du blush rose et un maquillage dramatique pour les yeux.