Rosie Huntington-Whiteley lance Rose Inc., une cosmétique verte et propre – WWD

LONDRES – La mannequin, actrice, influenceuse et mère d’un enfant, Rosie Huntington-Whiteley, dévoile ce mois-ci une marque de cosmétiques de couleur complète, issue de sources durables et emballées, appelée Rose Inc. Et si cela ressemble à un gros cliché, ou juste à un exercice de marketing intelligent d’un célébrité ambitieuse, elle vous dira le contraire.

Huntington-Whiteley soutient que Rose Inc., qui commence à vendre la semaine prochaine en ligne et chez des détaillants comme Space NK, Sephora et Mecca, est l’aboutissement de 20 ans de mannequinat ; des entreprises de lingerie et de cosmétiques réussies avec Marks & Spencer au Royaume-Uni ; et une plateforme de contenu et de commerce de beauté qu’elle a lancée en 2018, également appelée Rose Inc.

La plate-forme, qui présente des photographies soignées, des entretiens avec des experts en beauté et une boutique qui propose certains des produits préférés de Huntington-Whiteley, a permis au mannequin de créer une communauté avec 339 000 abonnés Instagram et de consolider son autorité et son authenticité au sein de l’industrie. .

“Je pense que la plupart du temps, nous voyons des célébrités dans les domaines de la beauté ou des soins de la peau, et vous vous dites” Bien à part le fait que vous vous maquillez tous les jours, je ne savais pas que c’était une passion inébranlable pour vous. Et si ce n’est pas une passion inconditionnelle, alors pourquoi devrais-je croire en votre produit ?’ », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec Zoom avec la directrice générale de Rose Inc., Caroline Hadfield.

Il était important qu’elle mette en place son manifeste avant même de penser à lancer ses propres formulations. “Je ne voulais pas que tout le monde pense que je faisais ça juste parce que j’ai adoré les produits de beauté toute ma vie.”

Huntington-Whiteley, qui est apparue dans de nombreuses campagnes Burberry, a défilé pour des marques telles que Prada, Givenchy, Louis Vuitton et Victoria’s Secret, a déclaré que la plate-forme Rose Inc. lui avait également permis de se connecter avec des experts, de mettre en évidence des personnalités de l’industrie et – surtout — recueillir des données avant le lancement du produit.

« La plate-forme de contenu a été une chose incroyable ; Je ne peux pas imaginer construire cette marque dans l’autre sens. Je pense que la communauté d’abord est la voie à suivre », a déclaré Huntington-Whiteley, 34 ans, qui est anglaise et vit à Los Angeles avec son partenaire de longue date, l’acteur Jason Statham, et leur fils Jack.

Actuellement, le site propose des entretiens avec la journaliste et activiste californienne Aditi Mayer, ainsi qu’avec d’autres entrepreneurs de style de vie Mandy Madden Kelley et Folasade Adeoso. Il propose des conseils sur la façon de créer une « lèvre rouge parisienne » du maquilleur Harold James, et examine comment l’alcool dans les produits de beauté peut avoir un impact sur la peau.

Derrière ce gloss, elle a pu « plonger dans toutes les données et statistiques et voir « Qu’ai-je vendu ? Qu’est-ce que je n’ai pas vendu ? Quelles marques sont performantes ? À quoi mon public adhère-t-il ? Sur quels articles cliquent-ils et auxquels ils répondent, quels influenceurs, quelles personnes, quels experts, sur quoi souhaitent-ils en savoir plus ? » elle a dit.

Huntington-Whiteley a également forgé de puissants partenariats dans la création de Rose Inc. Elle a fait équipe avec Caroline Hadfield, directrice de la beauté et entrepreneure de longue date, qui est la PDG de l’entreprise, et Amyris, la société de biosciences qui développe et produit des ingrédients durables pour les saveurs et les marchés des parfums, de la santé, du bien-être et de la beauté propre.

Elle et Hadfield, une pionnière de la beauté propre qui a développé la gamme de soins de la peau Biossance pour Amyris, avaient travaillé ensemble dans le passé. Il y a quelques années, Hadfield, une vétéran de Body Shop et Sephora, avait choisi le modèle comme ambassadrice de Pipette, une autre marque de soins de la peau propre, pour les mères et les bébés, qu’elle a développée pour Amyris.

Huntington-Whiteley et Hadfield ont décrit les produits comme propres et multitâches, et ont déclaré que tous les efforts avaient été déployés pour que l’emballage soit minimal et fonctionnel. Les principaux ingrédients sont dérivés de plantes et comprennent du squalane, de la vitamine E, de la canne à sucre renouvelable, de la poudre d’argile rose, de l’extrait de fenouil marin et du germe de pois. L’emballage est rechargeable, les flacons en verre sont recyclables et les étiquettes se rincent.

Comme le dit Huntington-Whiteley, “presque tout est polyvalent, de notre fard à joues qui peut être porté comme produit pour les lèvres à notre gel pour les sourcils qui contient des ingrédients pour aider à la repousse des cheveux et les revitaliser.”

La première collection s’appelle Modern Essentials et comprend quatre produits de couleur et deux produits de soin de la peau. Au cours de la prochaine année et au-delà, le plan est de lancer de nouveaux produits et extensions à intervalles réguliers, en ligne et via le réseau de magasins international.

Les prix varient de 26 $ pour le gel pour les sourcils et la couleur des lèvres, à 30 $ pour la teinte des lèvres et des joues, à 72 $ pour le sérum éclaircissant. Il existe également divers pinceaux, un toner et des ronds cosmétiques réutilisables en coton de bambou biologique.

Les clients peuvent s’inscrire pour des achats exclusifs à partir du vendredi 20 août sur RoseInc.com, et la collection sera disponible pour les membres enregistrés à acheter du 24 au 26 août.

Rose Inc. sera disponible aux États-Unis exclusivement chez Sephora le 27 août.

Hadfield a déclaré que la marque souhaitait être à la pointe des cosmétiques de couleur propres et éthiques – ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu des difficultés passées avec la texture et l’efficacité des produits et des pigments dérivés de la nature.

Il y a quelques années, cependant, les choses ont commencé à changer, a déclaré Hadfield.

« L’industrie des ingrédients a vraiment intensifié ses efforts pour s’assurer qu’elle produirait des ingrédients plus propres pour la catégorie des couleurs, et la qualité de l’ensemble du marché des pigments a augmenté. Dans le passé, les gens disaient toujours que les pigments naturels ne durent pas très bien, que le gain n’était pas là.

Dans le même temps, Amyris a mis sur le marché de nouveaux ingrédients, notamment de la bio-silice fabriquée à partir des cendres de canne à sucre brûlées. “Ils prennent ces cendres et produisent une silice qui n’est pas chimique, qui n’a pas de nanoparticules, qui nous a vraiment donné un nouvel ingrédient durable pour les cosmétiques de couleur”, a déclaré Hadfield.

Elle a déclaré que le squalane, un agent hydratant d’origine végétale, avait également changé la donne. C’est l’ingrédient principal du sérum éclaircissant Radiant Reveal; le Brow Renew Enrichi Shaping Gel ; la Couleur Amplifiante Enrichie Lip Sculpt et le Correcteur Hydratant Lumineux Softlight.

“Beaucoup de gens n’auraient pas utilisé de squalane dans le passé – beaucoup auraient utilisé des huiles minérales – mais le squalane a une efficacité et une légèreté, vous pouvez vraiment le voir avec le correcteur – il ne traîne pas la peau sous les yeux . Nous avons essayé d’amplifier les quatre ingrédients principaux dans chacun des produits et de parler de ce qu’ils font et de démontrer leur nouveauté.

Elle a ajouté que Rose Inc. travaille avec des entreprises européennes “où nous sommes en mesure de retracer la source et la production des ingrédients”.

Hadfield estime que, compte tenu de leurs expériences respectives, elle et Huntington-Whiteley ont formé un puissant partenariat.

“Nous prenons tout, des ingrédients durables à l’expérience de Rosie assise dans le fauteuil de coiffure et de maquillage pendant 20 ans, à mon expérience de création et de mise à l’échelle de marques.”

Il y a aussi un niveau de confort d’avoir travaillé ensemble auparavant. “Rosie sait que je suis choquant de me maquiller”, a déclaré Hadfield. « Elle m’a dit de ne jamais utiliser mon doigt pour me maquiller, alors le pinceau anti-cernes a changé ma vie. Bien sûr, nous avons dû mettre un pinceau anti-cernes dans l’assortiment.

Hadfield a refusé de donner un volume de ventes pour la première année pour la marque, mais les plans sont ambitieux. Rose Inc. arrivera en Chine, en Europe continentale et en Scandinavie en 2022, après avoir fait ses débuts cette année à Space NK au Royaume-Uni ; Sephora aux États-Unis et au Canada ; et La Mecque en Australie.

« Nous nous lançons à l’échelle mondiale dès le premier jour et considérons vraiment la vitesse et la trajectoire de croissance comme étant très rapides et très intenses. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont pulser tout au long de la première année », a-t-elle déclaré. Trois autres collections sont prévues pour l’année prochaine, en plus des rouges à lèvres et d’un sérum teinté.

Rosie-comme-célébrité, selon Hadfield, n’est pas au cœur de la marque.

“Nous sommes très conscients depuis le premier jour qu’il ne s’agit pas d’une marque de célébrités”, a-t-elle déclaré.

« L’autorité de Rosie, sa passion, sa compréhension et évidemment son désir et son besoin d’établir les normes de l’industrie moderne nous ont permis de créer une marque qui ne dépend pas de nous de devoir vendre par l’intermédiaire d’une célébrité. Ce que nous vendons, c’est l’intégrité des formulations, l’engagement envers une approche holistique et durable, ainsi que l’amplification et les détails que Rosie met dans le développement du produit avec notre équipe et avec sa très grande communauté.

Huntington-Whiteley est si confiante dans le projet qu’elle a dit qu’elle voulait être libre de s’en aller – et savoir qu’il prospérerait.

Avant même de rencontrer Hadfield et de créer Rose Inc., Huntington-Whiteley a déclaré qu’elle souhaitait une marque « qui pourrait vivre sans moi, une marque qui ait suffisamment d’intégrité pour se porter et pas seulement sur mon succès. Et je pense que les consommateurs recherchent de plus en plus de transparence de la part des marques à tous les niveaux, que ce soit dans la mode, l’alimentation ou la beauté.

« En tant que consommateurs, nous sommes tellement plus conscients. Nous choisissons un peu plus les choses, nous posons les questions, nous attendons beaucoup de nos marques, nous votons avec notre dollar et nous comprenons que ces marques représentent quelque chose au-delà du produit.