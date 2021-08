Rosie Huntington-Whitely sur la création de sa nouvelle marque de beauté – WWD

Ici, elle parle de la création de la nouvelle collection ; la puissance de sa communauté (elle compte 13 millions de followers sur Instagram) et sa plateforme éponyme de beauté et de bien-être, également appelée Rose Inc., qu’elle a créée en 2018 ; les hauts et les bas de la vie entrepreneuriale – et son talent particulier pour rester assis et écouter, tout en se maquillant avant un tournage.

Depuis combien de temps envisagez-vous de lancer des cosmétiques de couleur ?

Rosie Huntington-Whitely: Un temps vraiment long, pour être honnête. J’avais lancé une ligne de cosmétiques de couleur au Royaume-Uni avec Marks and Spencer, et ce fut une expérience formidable. J’ai toujours adoré les produits de maquillage, et puis, avec Marks & Spencer, j’ai réalisé à quel point j’ai apprécié le processus, le NPD [new product development], recherche et formulation de celui-ci. Et j’ai adoré créer une marque, un produit de consommation, et pouvoir raconter une histoire autour de ce produit. Je pense que la plupart du temps, les gens m’associent à la mode, que j’aime, mais avec la beauté, il y a un aspect aspirationnel et il y a aussi un peu d’accessibilité, que la mode ne fournit pas nécessairement.

Pourquoi avoir lancé la plateforme de contenu Rose Inc. avant de développer des produits sous votre nom ?

RH-W : Lorsque j’ai lancé Rose Inc. en 2018, je voulais vraiment faire quelque chose par moi-même qui n’était pas conventionnel. Je voulais lancer une entreprise – pas une collaboration, pas un accord de licence – mais quelque chose que je pourrais vraiment posséder. Construire un réseau et une communauté, pouvoir parler à des experts, entrer en contact avec des experts, présenter et mettre en valeur des personnes – cela a été une chose incroyable. La plate-forme de contenu a été une chose incroyable, et je ne peux pas imaginer construire cette marque dans l’autre sens.

Aussi, je voulais faire voyager mon public avec moi à travers la beauté. Il s’agissait de cimenter mon autorité au sein de l’industrie et ma passion pour la beauté. Je pense que la plupart du temps, nous voyons des célébrités – dans les domaines de la beauté, des soins de la peau ou de la mode – et vous vous dites : « Eh bien, à part le fait que vous vous maquillez tous les jours, je ne savais pas que c’était une passion les vôtres. Et si ce n’est pas une passion irréductible, alors pourquoi devrais-je croire en votre produit ? »

Je pense que la communauté d’abord est juste la voie à suivre. C’est tellement plus authentique, et ça nous a permis tellement d’opportunités de plonger dans toutes les données et statistiques. Nous avons pu voir quelles marques vendent, ce que mon public achète, sur quels articles ils cliquent et auxquels ils répondent, quels influenceurs, quelles personnes, quels experts, ils souhaitent en savoir plus. Vous obtenez tellement d’études de marché là-bas. Et je pense qu’au moment du lancement, le public de Rose Inc. sera très enthousiaste à ce sujet – j’espère.

Pourquoi la transparence était-elle si importante en ce qui concerne les ingrédients et les emballages ?

RH-W : Avant de rencontrer Caroline, ce que je savais, et ce dont j’étais vraiment sûr, c’était que si je devais lancer une marque, elle devait représenter quelque chose, elle devait avoir des jambes au-delà de moi en tant que fondatrice de célébrité. Je voulais une marque qui puisse vivre sans moi, une marque qui ait suffisamment d’intégrité pour se porter.

Je pense aussi que les consommateurs d’aujourd’hui réclament de plus en plus de transparence de la part des marques à tous les niveaux, que ce soit dans la mode, l’alimentation ou la beauté. En tant que consommateurs, nous sommes tellement plus conscients. Nous choisissons un peu plus les choses, nous posons les questions, nous attendons beaucoup de nos marques, nous votons avec notre dollar, nous comprenons que ces marques représentent quelque chose au-delà du produit.

À l’heure actuelle, il existe une énorme demande d’emballages respectueux de l’environnement. Mais ce n’est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Et il n’y a pas de solution unique. Cela nécessitera beaucoup d’innovation et de science dans les années à venir, et Rose Inc. s’y est engagée.

Quelle était votre vision des produits ? Quel créneau cherchiez-vous à combler dans ce marché surpeuplé ?

RH-W : Nous pensons vraiment au maquillage comme soin de la peau. Je voulais des formules vraiment performantes, faciles à utiliser et riches en bienfaits. En tant que personne qui se maquille tous les jours au travail et pendant des heures, je voulais un maquillage qui me convienne. J’ai eu des années de terribles poussées d’acné et de problèmes de peau à cause du port de tonnes de maquillage pour le travail, alors j’ai collaboré très intensément avec l’équipe en disant: «Nous allons avoir ce maquillage sur nos visages toute la journée. Avec quoi pouvons-nous emballer les produits qui sont bénéfiques pour notre peau ?’ Nous espérons encourager et soutenir les personnes qui portent les produits et aspirer aux normes que nous établissons en tant que marque.

Pouvez-vous parler spécifiquement de certains produits ?

RH-W : Presque tout est polyvalent, de notre fard à joues qui peut être porté comme produit pour les lèvres à notre gel pour les sourcils qui contient des ingrédients pour aider à la repousse des cheveux et revitaliser les cheveux. Et je suis vraiment fier de notre correcteur. Je n’ai pas vraiment porté de fond de teint depuis que nous avons créé cet anti-cernes car il offre une couvrance suffisante. Je peux le mettre autour de mon visage et il me donne cette belle couverture de jour, et il peut aussi être porté sur un fond de teint. C’est une belle sorte de formule liquide avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses.

Je crois que les femmes ont de multiples facettes, nous sommes occupées et nous sommes des personnes actives. Nous voulons donc tirer le meilleur parti de nos produits, et – aussi – je ne veux pas de manuel d’instructions sur la façon de me maquiller. C’est censé être un processus amusant. Quelqu’un qui n’a aucune compétence devrait être capable d’appliquer un fard à joues ou un fond de teint tout autant que quelqu’un qui fait cet incroyable glam artistique complet. Je ne veux pas passer une heure à faire mon fard à paupières. J’aimerais mettre quelque chose rapidement, puis sortir, me sentir bien.

Pouvez-vous parler spécifiquement de la première collection ?

RH-W : Elle s’appelle Modern Essentials Collection et vous verrez qu’il s’agit de quatre produits de couleur et de deux produits de soin de la peau. Je pense que ces six produits sélectionnés vous donnent des résultats instantanés très rapidement. Vous avez le toner, qui est excellent pour le resurfaçage de la peau, et un exfoliant doux. Et puis vous avez ce sérum apprêt-rencontre-hydratant très hydratant, qui va juste ajouter ce duvet instantané à votre peau, mais c’est aussi une couverture très indulgente pour le soir.

Le gel pour les sourcils, le blush crème, le crayon à lèvres et l’anti-cernes sont les quatre produits de couleur auxquels j’ai envie, que je fasse quelque chose de vraiment banal comme aller à la poste, que je dépose mon fils à l’école ou que je ‘ J’ai une réunion importante en ville, ces produits vont me faire sentir instantanément rassemblé et poli en quelques minutes. Ils sont faciles à utiliser et peuvent être dans mon sac à main. Je peux les mettre en un clin d’œil et ils me donnent, ainsi qu’à mes clients, espérons-le, des résultats instantanés.

Combien de temps passez-vous à vous maquiller un jour donné ?

RH-W : Cela dépend vraiment. Certains jours, j’ai cinq minutes pour sortir et d’autres jours, j’ai une heure. J’adore me maquiller moi-même. Je le vois comme le temps « moi ». J’aime le processus créatif, jouer avec les trucs qui m’ont été envoyés, ou les trucs que j’essaye pour Rose Inc. C’est une expérience créative et j’aime la nature transformatrice de celle-ci. Donc, au quotidien, si je sors travailler pour des réunions, je me réserverais probablement une heure entre sortir de la douche et être entièrement habillé. Si je cours pour faire la course de l’école, c’est comme « Sourcils dans la voiture – et j’espère que personne ne verra. »

Êtes-vous douée pour vous maquiller pour un tournage ou un grand événement ?

RH-W : “Ha! Je dois dire que je suis réputé pour cela – et vous pouvez demander à n’importe quel maquilleur qui m’a déjà maquillé – la seule chose sur laquelle ils commentent est à quel point je suis doué pour rester assis. Et cela prouve que j’adore me maquiller. Je suis un rêve avec lequel travailler, parce que je reste immobile et leur pose des questions sur les formulations. Ces 20 années passées au fauteuil de coiffure et de maquillage ont conduit à ce moment de lancement de la collection.

Comment avez-vous rencontré Caroline et comment avez-vous su qu’elle était votre PDG ?

RH-W : Ça a pris du temps. Quand j’ai commencé Rose Inc. j’ai passé beaucoup de temps à chercher le bon partenaire et j’ai embrassé beaucoup de grenouilles. J’ai examiné différentes façons de créer une marque. J’ai envisagé de collecter des fonds, de m’autofinancer et éventuellement de créer des partenariats, donc tout partenaire allait être très important. J’ai rencontré beaucoup de gens différents. Caroline et moi avions déjà travaillé ensemble sur une marque lorsqu’elle m’a fait venir en tant que porte-parole de la ligne de soins pour bébés et mères Pipette, qu’elle a fondée. J’ai été époustouflé par l’intégrité et les normes de l’équipe Pipette et d’Amyris, en quête d’un avenir beaucoup plus durable dans les produits et les biens de consommation.

Caroline m’a appelé un jour et m’a dit: “J’aimerais vous parler de partenariat.” Et j’étais un peu frustré de moi-même de ne pas y avoir pensé avant ! J’aime être la personne proactive car je suis Bélier. À l’époque, je ne savais pas qu’Amyris pouvait faire de la couleur aussi bien que des soins de la peau, alors Caroline et moi nous sommes assis. Elle a dit qu’ils avaient fait beaucoup de travail dans l’espace couleur et avaient beaucoup de recherches qui nous permettraient d’innover avec la couleur. C’était donc ça. Caroline a travaillé dans de nombreux aspects de l’industrie, elle a fondé ses propres marques (dont Biossance, avec Amyris) et a également travaillé avec des conglomérats.

Quelle taille voulez-vous que Rose Inc. prenne ?

RH-W : À ce stade, je veux juste lancer la marque et la lancer dans le monde. Maintenant, c’est au client, au public, de me dire ce qu’il en pense. J’ai tellement de chance d’aller travailler tous les jours, même si ce n’est pas une chose facile. J’ai travaillé dur au fil des ans, et c’est parfois stressant. C’est une agitation et une corvée chaque jour. Vous ne pouvez pas l’anticiper tant que vous n’êtes pas dans le vif du sujet, que votre nom est sur quelque chose, et que vous êtes tellement engagé et passionné par quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir émotif. Mais c’est super enrichissant ! Même si je me couche avec un million de choses qui tourbillonnent dans mon esprit, je me réveille le lendemain prêt à me lever et à m’attaquer à ces choses. Le travail est important, et j’aime dire que vous devez trouver un travail où vous sentez que vous n’avez jamais eu à travailler un seul jour de votre vie.