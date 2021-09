Rosie O’Donnell dans Vulture, la publicité pour le jeu de Ben Affleck et la célébration de l’anniversaire de Savannah James

Alors que l’été touche à sa fin, Juliet et Amanda se penchent sur l’actualité des célébrités et les célébrations des derniers jours d’août. Ils discutent de Rosie O’Donnell et de son Q&A dans Vulture qui met en lumière sa carrière et son rôle célèbre dans Sleepless in Seattle (4:34), parlent de la nouvelle publicité de jeu de Ben Affleck avec la mère de J.Lo (14:56) et abordent Savannah Célébration de l’anniversaire de James avec des invités dont Russell Westbrook, Chris Paul et Adele (31:46).

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher