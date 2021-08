Rosie O’Donnell révèle un détail hilarant de “Sleepless in Seattle” que nous ne savions jamais

L’automne approche à grands pas, et cela signifie qu’il est presque temps de vous envelopper dans votre cardigan le plus confortable et de regarder des films de Nora Ephron. Dans une nouvelle interview avec Vulture, Rosie O’Donnell a parlé de ses expériences dans Sleepless In Seattle, où elle a joué le rôle de Becky, la meilleure amie de Meg Ryan qui a reçu la meilleure réplique de tout le film : “Vous ne voulez être amoureux, vous voulez être amoureux dans un film.” La comédienne était plus qu’heureuse de partager son temps sur le tournage de la comédie romantique bien-aimée avec Tom Hanks, et elle a raconté une anecdote hilarante à propos d’un discours qu’elle n’arrivait tout simplement pas à bien comprendre.

O’Donnell a expliqué qu’Ephron préférait que les acteurs n’ad-lib, au lieu de cela, livrent le dialogue exactement comme elle l’avait écrit. “J’ai eu cette très longue scène de deux pages qui a été coupée dans le film sur [Becky’s husband] Rick et comment nous sommes montés dans la voiture et qu’il a heurté l’arbre », a déclaré O’Donnell. « Je fais tout ça, et elle crie : ‘Coupe ! C’était “un arbre”, pas “l’arbre”. film dans ma carrière jusque-là.”

“Elle n’arrêtait pas de dire ‘Coupe’ quand je ne comprenais pas bien”, a poursuivi O’Donnell. “Alors nous avons fait une pause pour le déjeuner et quand je suis revenu, l’une des poignées avait tout collé sur sa jambe, loin d’où elle pouvait voir. J’ai en quelque sorte regardé sa jambe et l’ai lu. Et elle a dit:” Coupez! C’était parfait !’ Et ce qui était parfait, ce sont les mots qu’elle a écrits.”

“Quand les gens écrivent et réalisent, ce sont leurs mots. Ils sont connectés à eux”, a expliqué O’Donnell, soulignant le style d’Ephron. “Il y a eu des performances où il s’agissait en grande partie d’improvisation, comme League of Their Own. Celle de HBO que je viens de faire, I Know This Much Is True, nous avons fait 30 ou 40 prises, certaines avec les lignes et d’autres juste inventées – un une manière différente de mettre en scène celle de Nora Ephron, qui était très claire, succincte et organisée.”