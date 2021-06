Rosie Rivera aura un audit de la fortune de Jenni Rivera

. Rosie Rivera

Rosie Rivera a confirmé en juin qu’elle faisait l’objet d’un audit pour avoir été l’exécuteur testamentaire des actifs de la disparue Jenni Rivera. Les médias rapportent que ce sont les enfants de la Diva de la Banda qui demandent des comptes à leur tante. “Un audit signifie que les bénéficiaires veulent savoir comment leur argent est géré parce que l’argent est à eux, il l’a toujours été et sera toujours”, a expliqué Rosie à travers une vidéo publiée dans Chicapicosa 2. “C’est tellement courant que depuis Nous savais déjà que j’avais commencé cette mission, ce n’est pas une surprise. Ce n’est même pas le premier ».

La nouvelle fait suite à l’annonce que Rosie envisage de démissionner de son rôle d’exécuteur testamentaire. Rosie, la sœur et l’exécuteur testamentaire de Jenni Rivera, a confirmé en juin que Jenni Rivera Enterprises (JRE) faisait l’objet d’un audit. Il est rapporté que l’audit a été demandé par Johnny López, le plus jeune fils de Jenni, et que sa sœur Chiquis Rivera le soutient. Lors de l’émission matinale de Despierta América, Juan Rivera, le frère de Jenni Rivera, a déclaré que “Je pense que mon neveu est le plus jeune, Johnny, je ne sais pas à quel point ma nièce Chiquis est impliquée” et a assuré que l’audit avait commencé il y a des semaines.

1. L’audit vise à savoir quel est l’état de l’entreprise et de l’argent que Jenni Rivera a laissé à ses enfants

TVyNovelas a publié que Chiquis avait demandé à ses oncles Rosie Rivera et Juan Rivera d’effectuer un audit pour connaître l’état actuel de l’entreprise et l’argent laissé par sa mère, notamment en raison de la démission inattendue de sa tante en tant qu’exécuteur testamentaire et cadre. directeur de JRE.

2. Rosie Rivera envisage de prendre sa retraite en tant qu’exécuteur testamentaire de la fortune de Jenni Rivera

Après huit ans en tant qu’exécuteur testamentaire de la fortune et des entreprises de sa sœur Jenni, Rosie cherche à démissionner de son poste. Rosie a déclaré à travers ses réseaux que le poids d’être responsable des biens de sa sœur a été la chose la plus difficile à laquelle elle a dû faire face, puisqu’elle a mis de côté ses propres objectifs professionnels et personnels, ainsi que ceux de son mari, Abel Flores. “Gérer l’argent de quelqu’un d’autre est l’un des travaux les plus difficiles qui puisse exister, je ne le souhaite à personne… Il y a des projets que je veux terminer, le film de Jenni, le documentaire de Monterrey, l’album anglais et un autre album en Espagnol, mais l’héritage de Jenni ne peut pas être plus important que mon mari, mes enfants et mes rêves », a expliqué Rosie.

3. Ce n’est pas la première fois que Rosie Rivera est sollicitée pour un audit

Rosie Rivera a expliqué dans ses réseaux que la vraie raison de l’audit est que les propriétaires, qui sont dans ce cas les cinq enfants de l’interprète, veulent connaître la situation monétaire de l’entreprise. La sœur de Jenni Rivera a dit qu’elle n’était pas la première, car l’un d’eux l’a demandée il y a longtemps. « Un audit signifie que les bénéficiaires veulent savoir comment leur argent est géré car l’argent est à eux, il l’a toujours été et le sera toujours, c’est tellement courant que depuis que j’ai commencé cette mission on le savait déjà, ce n’est pas une surprise. Ce n’est même pas le premier », a-t-il expliqué dans la vidéo prise depuis Chicapicosa2.

Il a également ajouté que les audits sont normaux dans toute entreprise car ils sont un moyen de savoir comment son fonctionnement a été effectué. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas voulu rendre publique parce qu’elle préférait garder sa vie privée, et non parce qu’elle avait peur que les résultats ne jouent contre elle. Il a également précisé que depuis la mort subite de la « Diva », ses avocats supervisent la gestion de sa fortune dans chacun de leurs domaines. “Je suis une personne soutenue par des limites… Je ne cache rien, ce dont je n’ai pas peur, jusqu’à ce que cet audit m’aide.”

4. Rosie Rivera a reporté son intention d’être l’exécuteur testamentaire de la fortune de Jenni Rivera



Rosie assure qu’elle a dû reporter tous ses plans en raison de la fortune de sa sœur Jenni. « Pendant longtemps j’ai laissé mourir mes rêves, je les ai mis en pause, mon mari a mis ses rêves en pause… nous avons décidé en famille, tous du même avis, même si nous ne le disons pas ou bien que parfois nous ne soyons pas en les meilleures situations, mais tous Nous avons convenu que cela ne devrait pas être un parent », a déclaré Rosie, rapporte Hello !. « Je remercie ma sœur de m’avoir laissé dans cet endroit, parce que j’ai beaucoup appris, parce que j’ai grandi en tant que femme, parce que je suis la femme qu’elle a vue avant de la voir. Elle a vu cette femme, quand je me suis vu allongé, elle a vu mon courage et elle a vu que je pouvais prendre ce travail… Parfois j’ai eu de la colère contre ma sœur, parce que c’était une catastrophe… avec la situation dans laquelle elle est partie, j’ai été la cible de beaucoup de colère, de beaucoup d’émotions que je n’ai pas provoquées. Mais quand Jenni est partie, un monde a été blessé et quand ces personnes blessées ont voulu blâmer quelqu’un, j’étais cette cible. »

5. Rosie Rivera envisage de préparer pendant un an le futur exécuteur testamentaire de la fortune Jenni Rivera

Rosie a déclaré qu’elle était “satisfaite du travail qu’elle a accompli à la mémoire de Jenni et du soutien qu’elle a apporté à ses neveux. Elle a également dit qu’elle a décidé de quitter son poste car c’est le bon moment et qu’elle sera en charge de préparer la prochaine personne qui agira comme exécuteur testamentaire de la fortune de sa sœur pendant environ un an afin que tout continue comme c’est maintenant ».