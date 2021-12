Rosie Rivera : « Cette année, ma sœur me manque plus que jamais »

.

Cette année, la famille Rivera vivra le neuvième anniversaire de la mort de l’artiste d’une manière différente, en raison de tous les conflits qui ont fini par désunir plusieurs de ses membres.

Pour commencer, Chiquis Rivera, la fille aînée du chanteur, a révélé qu’elle avait pris ses distances avec sa grand-mère maternelle Doña Rosa, en raison de déclarations publiques qu’elle avait faites à propos de ses frères Jenicka et Johnny.

D’autre part, cette année a été marquée par les conflits qui ont été générés par l’héritage laissé par la chanteuse, et administré par sa sœur Rosie, puisque les enfants de Jenni ont demandé par l’intermédiaire d’un avocat qu’ils soient tenus responsables de la manière dont les fonds ont été étant géré. Désormais, ce sera Jacqie Rivera qui prendra en charge l’administration de la fortune de sa mère.

Pendant ce temps, Rosie Rivera, la sœur du chanteur et avec qui elle avait une relation très étroite, a révélé qu’il lui est très difficile d’affronter ces dates. « Cette année, j’ai plus que jamais besoin de toi. Cette année, la petite fille en moi a réalisé que tu ne reviendrais jamais. Je t’aime soeur », a écrit Rosie, à côté d’une photo où on le voit en train de rire avec Jenni.

« Revivre chaque 9 décembre n’est pas facile pour moi. Nous avons tous vécu ce jour d’une manière différente, je ne sais pas comment Lupe, Gustavo ou Pedro le vivent, je ne parle pas beaucoup avec eux. Cette année je ne sais pas comment seront mes neveux ni où ils seront (…) Ce jour-là je l’ai passé seul dans ma chambre, avant je regardais J’aime Jenni, mais ce n’est plus quelque chose que j’aime faire, maintenant ça me fait plus mal de voir ma sœur », a-t-il expliqué dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram.

De cette façon, Rosie a confirmé qu’elle est éloignée des cinq enfants de l’artiste : Chiquis, Jacqie, Jenicka, Jhonny et Michael, malgré leur proximité depuis l’enfance.

Rosie, 40 ans, a raconté sa dernière rencontre avec Jenni avant sa mort. « C’était un mercredi. Nous avons fini d’enregistrer I Love Jenni et nous avions faim, elle ne voulait toujours pas rentrer à la maison et nous sommes allés dîner. Jenni était très triste et nous voulions manger quelque chose de gras, nous avons mangé de la nourriture chinoise et nous avons parlé de choses du cœur, de ce que nous ressentions », a-t-elle déclaré.

Rosie a noté qu’à l’époque, Jenni suivait un régime très strict et était très mince. «Elle était enfin heureuse avec son corps, elle était magnifique. Elle a toujours été belle », a-t-il déclaré après avoir révélé que parfois cela lui fait du bien de retourner dans ces endroits pour pleurer sa sœur.

« C’est difficile pour moi de pleurer pour la personne qui me manque, car j’ai peur de ne jamais m’arrêter de pleurer (…) Avant, je me donnais 15 minutes pour pleurer, par exemple en conduisant de la maison au travail ou sous la douche , je ne pleure pas beaucoup . Elle est venue dans mes rêves et j’en remercie Dieu », a-t-il expliqué.

Concernant ce qu’il aimerait dire à sa sœur, il a affirmé : « Quand je la verrai au paradis, je lui dirai qu’avant de penser que j’allais mourir sans elle, je pourrai lui dire que je ne me suis pas suicidé. , que je ne suis pas retourné à la drogue ou à l’alcool, et que j’avais besoin d’elle (…) J’ai la paix qu’elle ne vit pas la chose horrible que vit cette famille en ce moment (…) Personne ne pourra jamais lui enlever de moi que Jenni et moi nous aimons. Je n’ai ni honte ni honte avec ma sœur », a-t-il réfléchi.

