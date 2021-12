Rosie Rivera décrit la loyauté toxique qu’elle a envers sa famille

.

Rosie Rivera regrette d’avoir fait passer sa famille avant son mariage. Cela a été révélé dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram, où elle a expliqué que la loyauté qu’elle avait envers ses frères et sa famille était si grande qu’elle les a mis en premier, même avant elle-même.

« Je croyais que ma famille ne me quitterait jamais, que nous serions unis pour toujours (…) La famille peut s’éloigner, même si elle ne vous laisse pas mourir. Ma sœur m’a quitté, elle ne m’a pas abandonné, mais elle est décédée et je l’ai eue en premier lieu », a-t-il expliqué après avoir révélé qu’il n’entretenait pas de relations saines avec ses proches. « J’avais une loyauté toxique envers ma famille (…) Ce n’était pas sain pour eux ni pour moi », a-t-il expliqué.

La sœur de la défunte chanteuse Jenni Rivera a admis que la façon dont elle se rapportait à sa famille avait fini par nuire à son mariage. « Quand Jeni était encore là, quand elle était mariée depuis moins d’un an et que mon mari voulait passer du temps avec moi, j’ai dit non, j’ai sommeil, c’est trop tard. Mais dès que Jeni ou Lupe appelaient, je partais. (…) Je lui ai dit qu’ils étaient les premiers, et ça a commencé à le gêner », a-t-il déclaré.

Rivera a déclaré qu’il lui était difficile de réaliser qu’il faisait une erreur. « Je pensais qu’Abel (mari) avait tort, que je devais comprendre que ma famille passait en premier », a-t-elle expliqué après avoir détaillé que lorsqu’elle a pris conscience de son erreur, son mari est devenu la personne la plus importante de sa vie.

« Maintenant, Abel est mon meilleur ami, le mariage est meilleur que jamais. Nous sommes de meilleurs parents, car j’ai décidé de le mettre en premier et cela l’a également motivé à me mettre en premier « , a-t-il déclaré.

Famille brisée

Rosie Rivera a avoué dans des déclarations précédentes qu’elle était séparée des cinq enfants de sa sœur décédée : Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michale et Jhonny. « Je ne sais pas comment vont mes neveux », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux quelques jours avant de commémorer le neuvième anniversaire de la mort de Jenni Rivera.

De son côté, Chiquis, la fille aînée de Jenni Rivera a expliqué en détail ce qui a déclenché la rupture avec sa tante, dans des déclarations faites sur son podcast Chiquis and Chill. «Nous avons eu des doutes pendant longtemps, mais je ne voulais pas entrer dans ce sujet parce que je savais que cela poserait des problèmes. En janvier 2021, j’ai décidé d’écouter mon frère et d’engager un avocat pour savoir comment étaient les finances des entreprises et le fonds laissé par ma mère. Johnny est celui qui a traité avec l’avocat, et ce qu’il a demandé (à ma tante) n’était pas un audit, mais une comptabilité. En tant que bénéficiaire, il a le droit de le demander et ma tante Rosie avait l’obligation de nous donner cette information annuellement, mais elle ne l’a jamais fait (…) et quand nous l’avons demandé, un grand émoi s’est créé et nous n’avons pas compris Pourquoi. Je pense que celui qui ne fait rien a peur », a déclaré le chanteur de 36 ans.

Rosie a également confirmé qu’elle était également séparée de son frère, le chanteur Lupillo Rivera, mais les événements qui ont provoqué la rupture sont inconnus. Ceux qui restent dans sa vie sont sa mère, mieux connue sous le nom de Doña Rosa, et son frère Juan.

