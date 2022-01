Rosie Rivera répond et affirme que sa rupture familiale a été causée par le diable

.

Un véritable feuilleton se vit au sein de la famille Rivera. Cette semaine, Rosie Rivera, sœur et exécutrice testamentaire de feu Jenni Rivera, a remis la direction des entreprises de la chanteuse à sa nièce, Jacqie Rivera. Tout semblait paisible, mais les récentes déclarations de la fille aînée de Jenni Rivera ont révélé des détails sombres de l’acte familial.

Chiquis Rivera a choisi son compte Instagram pour se connecter avec son public et raconter en détail le cauchemar qu’elle et ses quatre frères et sœurs : Jacqie, Jenicka, Michael et Johnny ont vécu à cause des actions de leurs oncles Rosie et Juan dans la gestion de l’héritage de sa mère.

La chanteuse de 36 ans a expliqué que pendant des années son frère Johnny lui avait demandé de demander un décompte de l’héritage de sa mère, mais qu’elle n’avait pas voulu le faire pour ne pas avoir de problèmes avec ses oncles, et que lorsqu’ils ont finalement décidé de demander l’information qu’ils ont fait beaucoup d’histoires. « Mon frère voulait juste savoir combien d’argent ma mère avait laissé derrière elle. Johnny n’a jamais dit que Rosie était une voleuse à l’étalage, nous avions juste des questions. Rosie, en tant qu’exécuteur testamentaire, avait l’obligation de nous fournir cette information chaque année et elle ne l’a jamais fait », a-t-il expliqué.

L’artiste affirme qu’ils n’ont plus jamais pu parler à leurs oncles. « Rosie avait eu 60 jours pour remettre la comptabilité et il a fallu 192 jours pour remettre la comptabilité du fonds que ma mère a laissé à mes frères, mais on ne nous a jamais donné la comptabilité de l’entreprise », a-t-il souligné, ajoutant que le mari de Rosie Rivera a volé de l’argent à l’une des entreprises de sa mère il y a deux ans.

« Rosie savait, a-t-elle dit à ma sœur Jacqie. Selon Rosie, elle a payé cet argent, je pense que c’était environ 80 000 $ qui ont été volés, selon Rosie, elle a tout payé. Quand ma sœur a demandé au comptable ce qu’ils allaient en faire, il a répondu qu’ils allaient prétendre que c’était un prêt, parce que l’argent était remboursé. Mais ce n’était pas juste (…) Peut-être que Rosie n’est pas une voleuse à l’étalage, peut-être que Rosie n’a pas volé, mais elle n’était pas honnête, elle n’a pas dit à mes frères ce qui s’était passé. Cela fait très mal », a-t-il déclaré.

Devant le tollé provoqué par les déclarations de Chiquis – qui a également expliqué que sa tante Rosie leur a demandé 85 000 $ pour accepter de transférer le contrôle de l’entreprise à Jacqie, et que son oncle Juan demande plus de 300 000 $ – Rosie Rivera Il a élevé la voix et tenu satan responsable de tout.

« Je ne vais pas répondre, car ce sont les médias qui profitent de tout ça (…) Quand il s’agit de quelque chose de familier, je vais encore moins répondre, ce n’est pas mon style, il y a des situations qui ne valent pas le coup (…) Quand je pense à Pourquoi ou pourquoi tout cela se passe-t-il ?Je sais que mon propos est de parler de la grandeur de Dieu. Mon ennemi n’est pas fait de chair, encore moins ma famille, quand je dis l’ennemi je parle du diable, mon ennemi c’est le diable », a-t-il souligné.

La sœur de Jenni Rivera a souligné que cela se produit parce que le diable veut qu’elle arrête de prêcher. « Il y a un ennemi ici, Satan, qui veut dissoudre ma famille. Il veut que j’arrête de prêcher, et il veut détruire une famille. J’ai l’impression que l’ennemi veut m’arracher la voix avec ce genre d’attaques spirituelles. Notre combat n’est pas contre la chair et le sang, c’est pourquoi je ne vais pas répondre », a-t-il ajouté.

De cette façon, Rosie Rivera a refusé de préciser si son mari avait volé de l’argent à l’entreprise de Jenni Rivera et a souligné que l’amour règne dans leur foyer. « Dans cet endroit, il y a la paix, dans cet endroit il y a l’amour, il y a l’unité et nous avons le contrôle de qui nous permettons à entrer dans notre maison. Mon but n’est pas de changer ce qu’ils pensent de moi, mon but est de glorifier Dieu », a-t-il souligné.

Ses déclarations ont généré une vague de commentaires négatifs de la part de ses abonnés Instagram, qui ont regretté qu’il n’ait pas reconnu ses erreurs.

« Il ne vous convient pas de répondre. Quelle tristesse ! », « Mais qu’est-ce que tu vas répondre ???? Vous n’avez aucun argument. Vous avez été pris. Il y a des moments où le silence est plus flatteur, et je pense que dans ce cas, c’est pour toi « , » Tu ferais mieux d’être honnête et tu ne devrais pas mettre Dieu là-dedans. Ils ont déjà enlevé vos masques », « Il ne répond pas car celui qui se tait accorde. Il n’a aucun moyen de se défendre », et « Pourquoi amenez-vous Dieu là-dedans ? Vous voulez sensibiliser les gens à cela, nous savons déjà que Dieu est amour, mais cela n’a rien à voir avec le sujet que vous essayez de couvrir avec votre mari.

