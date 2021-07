Ross Barkley et Axel Tuanzebe signent mais pas Joe Willock

in

Newcastle United cherche à progresser en Premier League cette saison et pourrait le faire avec deux nouvelles recrues.

Les Magpies étaient gravement menacés de relégation lors d’une blessure et d’une crise du COVID-19 à mi-chemin de la saison dernière.

.

Newcastle s’est trop appuyé sur ses hommes vedettes à la fin de la campagne

Cependant, grâce au retour du meilleur buteur Callum Wilson et du joueur vedette Allan Saint-Maximin à la forme physique et à la forme du prêteur Joe Willock, le club a pu garantir son statut de haut niveau pour une autre saison.

Beaucoup réclamaient la tête du manager Steve Bruce après plusieurs mauvaises performances, mais la signature de Willock a inspiré le revirement du club.

Bruce voudra désespérément éviter une répétition de la dernière campagne et il pourrait à nouveau le faire avec un travail intelligent sur le marché des transferts.

Willock est maintenant un homme recherché et Newcastle United ne pourra peut-être pas recruter le milieu de terrain d’Arsenal, mais ils ont les yeux rivés sur deux autres joueurs de Premier League.

.

Bruce a dirigé la forme de Newcastle vers la fin de la saison alors qu’ils bénéficiaient d’une finition confortable Ross Barkley (Chelsea)

Il est juste de dire que le joueur de 27 ans a eu une carrière mitigée.

Après 150 apparitions en Premier League pour Everton et deux apparitions en Coupe du monde pour l’Angleterre en 2014, il est passé à Chelsea en 2018.

Il a remporté la FA Cup et la Ligue Europa pendant son séjour avec les Bleus, mais il n’a pas pu démarrer et est tombé dans la hiérarchie.

Un déménagement à Aston Villa la saison dernière a presque revitalisé sa carrière et il a commencé la saison sous une forme prometteuse avec deux buts et une passe décisive lors des six premiers matches avant qu’une blessure n’interrompe sa progression.

Maintenant, il est recherché par Bruce qui cherche à ajouter un milieu de terrain box-to-box à ses rangs, que le club cible ou non Willock.

.

Barkley pourrait jouer en noir et blanc la saison prochaine

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store Axel Tuanzebe (Manchester United)

Produit de l’académie des Diables rouges, Tuanzebe a gravi les échelons et a continué à jouer à tous les niveaux pour le club.

Après que le club a annoncé le transfert de Raphaël Varane du Real Madrid, il pourrait voir son temps de jeu limité cette saison.

Avec le capitaine Harry Maguire, Eric Bailly et Victor Lindelof tous devant lui dans l’ordre hiérarchique, un éloignement pourrait être idéal pour son développement.

Un transfert permanent et un prêt auraient tous deux été discutés et il ajouterait de la jeunesse et de l’exubérance à une ligne de fond vieillissante à St James ‘Park.

. – .

Tuanzebe a produit une performance fantastique contre Neymar et Mbappe et voudra montrer cette forme de manière plus cohérente cette saison. À quoi pourrait ressembler Newcastle United cette saison…

Comment Newcastle United pourrait s’aligner pour la saison 2021/22