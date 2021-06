Ross Branch, premier leader du Rallye du Kazakhstan

09/06/2021

Le à 13:54 CEST

.

Ross Branch (Yamaha) du Botswana est le premier leader du Rallye du Kazakhstan, qui, après la courte étape de prologue de mardi, a disputé aujourd’hui la première “longue” journée, de 515 kilomètres, au cours de laquelle il a battu l’Autrichien Matthias Walkner (KTM). ) et l’Américain Skyler Howes (Husqvarna).

Une première journée très compliquée et au cours de laquelle certains, comme l’Autrichien Walkner, ont commis de petites erreurs lors de la spéciale chronométrée, se chargeant d’ouvrir la piste à tous ses rivaux.

Le prologue de la première journée a à peine établi l’ordre de départ de l’étape inaugurale, avec une distance totale de 515 kilomètres et une spéciale rapide d’un peu plus de 280 kilomètres, couvrant un mélange de désert ouvert et de terrain technique plus difficile à naviguer.

Tout au long de la journée, il y a eu des points assez délicats, et après il fallait faire très attention à ne pas faire d’erreur.

Le champion du monde en titre des rallyes tout-terrain Sam Sunderland (KTM) a pris un bon départ et a rapidement pris la tête, suite aux erreurs commises par les meilleurs pilotes, mais lorsque le terrain est devenu plus technique au troisième point de contrôle, il a commis une erreur de navigation qui a causé lui de perdre plusieurs minutes.

Le Rallye du Kazakhstan se poursuit demain avec la deuxième étape de 301,82 kilomètres, sur un terrain mixte, commençant par un désert plat et ouvert, suivie de pistes plus techniques alors qu’elles descendent vers la mer sur une étape chronométrée de 280 kilomètres.

Classement de la première étape et général provisoire :

1. Branche Ross (BWA/Yamaha), 3h 14:07

2. Matthias Walkner (AUT/KTM), à 2:08

3. Skyler Howes (États-Unis / Husqvarna), à 3h37

4. Adrien Van Beveren (FRA / Yamaha), à 7h16

5. Andrew Short (USA / Yamaha), à 7:39

7. Sam Sunderland (GBR/KTM), à 10h24