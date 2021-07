Ross Brawn : “30 années-hommes” investies dans le concept de voiture de Formule 1 2022

in

Ross Brawn a déclaré que la Formule 1 et la FIA avaient effectué un “travail intense” sans précédent pour proposer le nouveau concept de voiture du sport.

Le premier modèle grandeur nature d’une F1 2022 a été dévoilé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, et la conception est connue depuis longtemps pour avoir visé à produire des courses plus proches sur tout le terrain à partir de la saison prochaine.

Au lieu de décrire le niveau de travail sur la nouvelle formule comme des “heures-homme”, Brawn pense que “30 années-homme” ont été consacrées à la conception et au développement des nouvelles voitures, telle est la quantité de détails impliqués dans le processus.

“La Formule 1 a dévoilé un modèle grandeur nature de notre nouvelle voiture révolutionnaire 2022 à Silverstone et la réaction a été très positive”, a déclaré Brawn dans sa chronique d’après-course sur Formula1.com.

« Nous devons nous rappeler que c’est la première fois que la F1 et la FIA mettent ce genre de travail intense à façonner la conception et la direction de la voiture de course de ce sport, un programme qui compte 30 années-homme derrière lui.

“C’est l’interprétation des règles de la F1 et de la FIA et maintenant je suis intéressé de voir quelles solutions les équipes proposeront pour l’année prochaine.”

La plupart des équipes se sont déjà concentrées sur la production de la meilleure voiture possible pour 2022, mais c’était le premier aperçu que les pilotes et les fans avaient de l’apparence des nouvelles voitures. .

Les conducteurs ont offert leur propre réaction en voyant la voiture pour la première fois. Lewis Hamilton a déclaré que ce serait un “sérieux défi” de s’habituer à les conduire, Carlos Sainz a déclaré qu’il était “plus agressif” que le design actuel et Fernando Alonso l’a qualifié de “futuriste”.

Les conceptions ont été spécifiquement conçues pour essayer de permettre aux voitures de se suivre plus facilement et, sur un circuit à grande vitesse tel que Silverstone, le directeur général de F1 des sports mécaniques Brawn estime que les nouvelles voitures offriront une meilleure chance de le faire que l’actuel challengers.

“Les voitures 2022 devraient permettre plus de dépassements – et moins de trains DRS comme ceux de Silverstone dimanche”, a expliqué Brawn.

« Nous avons vu de nombreuses occasions ce week-end où des voitures proches de la performance ont eu du mal à se battre les unes contre les autres.

“Quand il y a une différence de performance décente entre les voitures, vous pouvez dépasser dans la formule actuelle. Mais quand c’est proche, en particulier sur une piste comme Silverstone, vous ne pouvez pas.

“Nous sommes sûrs que la nouvelle voiture permettra plus de courses de roue à roue et c’est ce que nous voulons pour nos fans.”