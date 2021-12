Ross Brawn à sa sortie de la F1 en 2022

Ross Brawn, directeur général de la Formule 1, qui a joué un rôle essentiel dans l’introduction de la nouvelle réglementation aérodynamique, devrait quitter le sport en 2022, selon des rapports.

Brawn, qui occupe le poste le plus récent en F1, avant de devenir directeur général du sport, était directeur d’équipe chez Mercedes. Le Britannique a quitté l’équipe fin 2013 dans le cadre d’un remaniement de la direction avec Toto Wolff en tant que chef d’équipe et feu Niki Lauda en tant que président non exécutif.

Brawn a refait surface en 2017 lorsque Liberty Media l’a embauché pour gérer l’aspect sportif de la F1 après avoir repris le sport, et occupe ce rôle depuis.

Cependant, il a été rapporté par Autosport que Brawn, l’ancien directeur technique de Ferrari, devait quitter son poste au sein de la F1 à la fin de 2022.

Autosport a fait référence à la nouvelle à « un document publié par la F1 comme une mise à jour sur les développements futurs au sein de l’organisation ».

Le rapport mentionne également qu’il n’y a pas de plans clairs quant à savoir si l’ancien propriétaire de l’équipe Brawn GP est sur le point de conserver un « rôle honoraire ou de conseil auprès de l’organisation F1 » et si un successeur a été désigné pour le remplacer.

Plus de changements organisationnels au sein de la F1

L’ancien directeur technique de Renault, Pat Symonds, impliqué dans la saga Crashgate du GP de Singapour 2008, a rejoint Brawn en F1 en 2017 pour diriger le département technique et a travaillé avec le directeur général sur l’élaboration de la nouvelle réglementation aérodynamique 2022.

Il est également rapporté que Symonds, 68 ans – qui a fait un passage en tant que patron technique de l’équipe Williams F1 après la levée de son interdiction de F1 (en raison du Crashgate) – quitterait également son poste au sein de l’organisation F1, d’autant plus que le nouveau règlement aérodynamique a été finalisé et le règlement moteur 2026 devrait également être finalisé prochainement.

Il semble que cette nouvelle corresponde à une série de changements organisationnels au sein de la F1, toujours selon Autosport, qui entraîneront le transfert de l’équipe technique travaillant avec Brawn et Symonds pour travailler avec l’instance dirigeante du sport, la FIA.

Selon le rapport, les changements surviennent comme « une décision qui a été en partie encouragée par une exigence de l’UE de séparer le processus d’élaboration de règles de l’organisation de promotion », bien que les rapports maintiennent qu’il n’y a « aucune suggestion de non-conformité » derrière le changement, mais en faveur de « la séparation des responsabilités est plus claire ».

L’équipe d’ingénieurs constituée par Brawn et Symonds étant composée d’anciens employés de l’équipe de F1, Autosport a affirmé que « certaines équipes ont exprimé leurs inquiétudes concernant la récente implication étroite de la F1 dans l’élaboration des règles, qui sont de la responsabilité de la FIA », avec le rapport mentionnant que « la plupart des membres de cette équipe seront désormais des employés de la FIA »

Quelle est la prochaine étape pour Brawn

Au dos du rapport d’Autosport, une bonne question se poserait. Quelle est la prochaine étape pour Ross Brawn ?

Est-ce que l’ingénieur qui a connu un grand succès mettrait fin à ses jours et prendrait sa retraite pour de bon ? Ou peut-être serait-il attiré de nouveau en F1, mais cette fois dans une sorte de rôle avec son ancienne équipe Ferrari ?

Le Britannique a fait partie de l’ère la plus réussie de l’équipe, l’ère Brawn-Schumacher-Todt, lorsque l’équipe de Maranello a balayé cinq titres consécutifs en F1 entre 2000 et 2004.

Après que Jean Todt a été remplacé à la présidence de la FIA par Mohammed Ben Sulayem, nouvellement élu, des rumeurs circulaient selon lesquelles le Français se rendrait chez Ferrari pour aider Mattia Binotto, sous pression, à trier la Scuderia et à la sortir du bois.

Pourrait-il y avoir une réunion Todt-Brawn chez Ferrari ?