Ross Brawn a vu les nuances de Michael Schumacher avec Max Verstappen au Mexique

Ross Brawn a comparé la manœuvre audacieuse de Max Verstappen au virage 1 du Grand Prix du Mexique à la façon dont Michael Schumacher planifierait ses courses.

Verstappen, parti troisième sur la grille de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, a pris la ligne extérieure dans la longue course jusqu’au premier virage et a freiné nettement plus tard que le poleman Valtteri Bottas.

Il y avait peu de marge d’erreur mais le Néerlandais a réussi le coup et en prenant la tête, il a pris le commandement d’une course qu’il a remportée facilement et a pris 19 points d’avance sur Lewis Hamilton en tête du Championnat du monde.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré par la suite que le mouvement n’était pas un accident, que Verstappen l’avait clairement pensé et avait même « répété » où il freinerait lors du tour d’installation.

Brawn, aujourd’hui directeur général du sport automobile de la Formule 1, était, bien sûr, une figure clé de l’ère dominante de Schumacher et de Ferrari au début de ce siècle.

Il a déclaré que ce que Verstappen avait fait lui rappelait la manière dont le septuple ancien champion du monde se préparerait afin de se donner chaque petit avantage potentiel.

«Max ne s’est pas trompé de pied. C’était une performance impressionnante », a déclaré Brawn dans sa chronique d’après-course sur le site Web de la Formule 1.

« Et tandis que Checo (Sergio Perez) obtiendrait le vote émotionnel pour le pilote du jour, pour moi, cela doit aller à Max pour son contrôle dans le premier virage, comment il a livré le redémarrage parfait de la voiture de sécurité et ensuite comment il ne l’a pas fait laissez n’importe qui s’approcher par la suite.

« Christian Horner a déclaré après la course que Max avait passé beaucoup de temps à évaluer les stratégies potentielles qu’il pourrait utiliser au départ.

« Cela me rappelle comment Michael Schumacher avait l’habitude de marcher longtemps sur une piste le jeudi avant un week-end de course. Il regardait dans les coins et vérifiait les voies d’évacuation si les choses tournaient mal. Il saura alors si vous pouvez vous échapper en toute sécurité d’un mouvement audacieux et être plus confiant pour le faire.

« Max a très bien réussi le premier virage au Mexique et a eu la confiance nécessaire pour le réussir. »

Dans ce qui a été une campagne absorbante, Brawn pense que la course au titre a encore beaucoup de vie – et souhaite que la Formule 1 puisse couronner deux champions, compte tenu de ce que Verstappen et Hamilton y ont mis.

« Il reste quatre courses et tout peut arriver, donc ce combat pour le championnat est encore loin d’être terminé », a déclaré Brawn.

« J’ai entendu quelqu’un dire que les deux méritent de remporter le titre – et à certains égards ils le méritent. »