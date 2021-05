Ross Brawn accepte que les équipes pourraient se disperser à nouveau en 2022

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, est préparé à la possibilité de perdre le peloton serré et compétitif sous les nouvelles règles en 2022.

En 2014, l’ère du turbo-hybride est arrivée en Formule 1, et avec elle le début de la domination légendaire de Mercedes sur la série.

La formation allemande a maintenant remporté sept doubles de titres pilotes et constructeurs d’affilée, une séquence que la Formule 1 n’a jamais connue auparavant.

Mais maintenant, Red Bull est sorti des blocs fort en 2021, déterminé à mettre fin à l’emprise de Mercedes – c’est la bataille pour le titre que nous attendons depuis des années.

Cependant, alors que les deux meilleures équipes commencent à converger, alors que le peloton du milieu de terrain se rapproche de plus en plus, la Formule 1 déchirera son livre de règles et introduira de toutes nouvelles voitures pour 2022.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déjà promis que cela conduirait à nouveau à une grille dispersée, et Brawn admet que cela pourrait bien être le cas.

«Oui, je pense que c’est exactement ce qui pourrait arriver», a-t-il déclaré dans une question posée par PlanetF1 alors qu’il apparaissait sur «En conversation avec» Ross Brawn de la Fondation Muscle Help.

«Nous profitons d’un millésime, mais les voitures sont toujours incroyablement difficiles lorsqu’elles se suivent, donc nous pourrions potentiellement prendre du recul en termes de proximité du terrain.

«Mais ensuite, je pense que nous verrons dans les prochaines années de belles courses.»

Des émissions d’ICW existent dans le but de la Muscle Help Foundation de soutenir les enfants et les jeunes adultes au Royaume-Uni atteints de dystrophie musculaire, dont beaucoup sont de grands fanatiques de la Formule 1.

Cliquez ici pour plus de détails sur la façon de faire un don et de soutenir le travail fantastique accompli par la Muscle Help Foundation.

Ces nouvelles voitures devaient initialement être introduites pour 2021, mais ont été repoussées d’un an en raison de la pandémie.

Et donc, en réponse, de grandes parties du châssis 2020 ont été reportées, bien que de nouvelles réglementations aérodynamiques aient entraîné la nécessité de mises à jour importantes.

Néanmoins, les tests de pré-saison ont été réduits à seulement trois jours, et il semble que cela ait eu un impact sur les pilotes qui ont changé d’équipe pendant la saison morte, beaucoup d’entre eux ayant du mal à se mettre à niveau.

Brawn a cependant exclu un autre test de trois jours avant la campagne 2022, et s’attend plutôt à ce qu’il y ait «au moins deux tests de pré-saison» pour permettre aux équipes de «s’installer» avec leurs nouveaux challengers.

«Je pense que pour 2022, nous aurons un test de pré-saison plus long, ou une série de tests», a-t-il confirmé.

«Parce qu’avec la nouvelle voiture, nous devons donner aux équipes le temps de vraiment comprendre et de s’installer, donc je pense que nous prévoyons avoir au moins deux tests avant la saison.

«Donc, tous les conducteurs qui changent [teams] aura un peu plus de temps, et les équipes auront certainement plus de temps pour comprendre leurs voitures.

Yuki Tsunoda a été l’une des stars des tests de pré-saison alors que la recrue d’AlphaTauri a signé le deuxième temps le plus rapide.

Cela lui a valu des éloges, et même Brawn lui-même a déclaré que Tsunoda était l’une des meilleures recrues de Formule 1 depuis plusieurs années.

Mais depuis le premier tour à Bahreïn, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Son crash en Q1 à Imola l’a laissé sur le dos pour le reste du week-end, et à Barcelone, ses critiques envers AlphaTauri sur la radio de l’équipe ont été accueillies avec négativité.

Le Champion du Monde 2009 Jenson Button a clairement indiqué que Tsunoda doit apprendre à contrôler cette frustration.

Quant à Brawn, il pense que Tsunoda «fait trop d’efforts» et doit se concentrer sur la construction de ses week-ends de course. Heureusement, malgré les difficultés de Tsunoda, Brawn voit encore du potentiel en lui.

«Probablement trop d’essayer», a déclaré Brawn lorsqu’on lui a demandé par PlanetF1 pourquoi la saison a mal tourné pour Tsunoda depuis Bahreïn.

«Je pense que vous devez construire votre week-end et que la Formule 1 est si intense, si vous faites une erreur au début du week-end, vous rattrapez tout le temps.

«Et quand vous êtes une recrue, vous n’avez pas la richesse de l’expérience, donc vous devez construire tout le week-end, la construire et faire la bonne voiture.

«Je pense qu’il est devenu un peu frustré parce qu’il a trop essayé, ses attentes ont été trop fortes et peut-être que nous l’avons trop gonflé? Peut-être que je n’aurais pas dû le dire!

“Mais je pense toujours qu’il a beaucoup de potentiel.”

Mick Schumacher, qui disputait également sa saison recrue, a trouvé que les courses d’ouverture étaient difficiles car il était à la traîne à l’arrière dans un Haas VF-21 incapable de défier les équipes rivales.

Mais récemment, Mick, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, a franchi une étape décisive et s’est disputé avec Williams aux GP du Portugal et d’Espagne.

Brawn était bien sûr le chef d’équipe chez Ferrari quand ils ont dominé la Formule 1 aux côtés de Schumacher à la fin des années 1990 et au début des années 2000, donc ses «doigts croisés» pour Mick, croyant que le joueur de 22 ans commence maintenant à «montrer un certain potentiel».

Interrogé sur les similitudes qu’il voit chez Mick et Michael Schumacher, Brawn a répondu: «Il est trop tôt pour le dire mais très calme, très structuré, le bon type d’émotion, passionné mais ne perd pas ses émotions.

“Et une personne très gentille, un gars adorable, et qui commence à montrer un certain potentiel maintenant, je pense, alors j’ai les doigts croisés.”

