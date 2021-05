Ross Brawn admet “ douter ” de Sebastian Vettel, mais il “ a trouvé son mojo ”

Ross Brawn dit qu’il doutait de Sebastian Vettel sur sa forme “terne”, donc était heureux de le revoir dans le groove à Monaco.

Le pilote Aston Martin a grimpé de trois places par rapport à sa position de départ lors du Grand Prix de Monaco dimanche dans ce qui était confortablement son meilleur résultat pour l’équipe depuis son départ de Ferrari.

L’ancien champion du monde à quatre reprises, Vettel, a remporté le prix du pilote du jour, élu par les fans, pour s’être frayé un chemin vers une solide P5 dans une performance bien améliorée, après s’être qualifié P8.

Sur ce, Brawn était heureux de voir l’Allemand se remettre en forme autour de Monte Carlo.

«C’était formidable de voir Sebastian Vettel revenir dans les points», a écrit Brawn dans sa chronique d’après-course sur Formula1.com.

«J’admets ouvertement que j’ai eu des doutes à son sujet ces derniers temps, et il a été un peu terne dans ses dernières années chez Ferrari, puis quand il a rejoint Aston Martin.

«Mais à Monaco, Sebastian a définitivement trouvé son mojo. Sa performance en course a été très forte et nous a rappelé ce à quoi nous nous attendions du quadruple champion du monde.

Le moment qui a scellé P5 pour Seb… tenez bon!

# MonacoGPpic.twitter.com / 4LzXnG40Kx – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 24 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Vettel était d’humeur dynamique après sa première arrivée avec sa nouvelle équipe avec des points, faisant fonctionner sa stratégie de course en réussissant à devancer Pierre Gasly et Lewis Hamilton aux arrêts aux stands en exécutant avec succès un dépassement sur l’AlphaTauri et la Mercedes. Conducteurs.

Ayant déjà eu des difficultés avec le rythme de course, il était heureux de pouvoir faire son pari payant et ramener une solide récolte de points au garage avec lui – ajoutant qu’il ne sera pas «grincheux» après ce résultat.

«Je pense que c’est un excellent résultat pour nous», a déclaré Vettel à Sky F1. «Nous pouvons être très heureux d’avoir également deux voitures dans les points. De bonnes décisions aujourd’hui sur le mur des stands et un bon rythme dans la voiture quand cela importait, donc je pense que cela a fait la différence pour nous aujourd’hui.

«De toute évidence, je savais que [pit window] temps, il serait crucial de faire notre chemin.

«Chris, notre ingénieur, m’a dit« la tête baissée, c’est le moment »… les pneus n’étaient plus frais mais j’ai pu aller plus vite que je ne l’avais été jusqu’à ce point, puis aller un peu plus vite sur le le tour suivant a fait la différence.

«L’arrêt aux stands était juste assez bon… c’était très difficile avec Pierre qui sortait.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!