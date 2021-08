Ross Brawn assure que la FIA “a tout essayé” au GP de Belgique

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que la FIA n’aurait rien pu faire de plus pour lancer la course en Belgique.

De fortes pluies persistantes ont empêché la course de commencer à l’heure initialement prévue, avec un retard de plusieurs heures, car le chronomètre a été arrêté sur la fenêtre de trois heures pour terminer le Grand Prix de Belgique.

Mais après une deuxième aventure sur la piste derrière la voiture de sécurité, les conditions ont été jugées encore trop dangereuses et peu de temps après la course a été abandonnée.

Le processus pour arriver à ce stade a frustré beaucoup, la question de savoir pourquoi la course n’a pas été annulée a été posée plus tôt.

De plus, en effectuant les tours obligatoires pour un classement de course sous Safety Car, on avait l’impression que la Formule 1 essayait simplement de cocher les cases en organisant techniquement une course.

Mais Brawn a clairement indiqué qu’il n’y avait plus d’options sur la table.

“Je me sens mal pour les fans, qui se sont réunis par milliers et ont bravé des conditions toujours humides dans les tribunes pour soutenir leurs héros”, a-t-il écrit dans sa chronique sur le site Web de la Formule 1.

« Ils ont fait preuve d’un tel dévouement et n’oublieront jamais ce week-end.

« Malheureusement, la météo a joué contre nous. C’était implacable. La FIA a tout essayé, envoyant les voitures deux fois derrière la Safety Car pour évaluer les conditions.

« Ce n’était pas tant l’intensité de la pluie qui posait problème, mais plutôt sa régularité ce qui entraînait une très mauvaise visibilité.

« C’est assez rare de voir un week-end où le temps a été si intense, si constant. Tous les efforts ont été déployés pour démarrer la course en toute sécurité et normalement, il y a une fenêtre où vous pouvez faire entrer la voiture de sécurité, mais cela n’a pas été possible.

« En fin de compte, la sécurité passe avant tout. Et ce n’était pas assez sûr pour continuer la course. La FIA a donc fait de son mieux dans des circonstances très difficiles, que nous n’avions pas vues depuis des décennies.

La « course » est devenue encore plus controversée lorsqu’il a été décidé que des demi-points seraient attribués aux 10 premiers.

Brawn admet que ce n’était pas une situation idéale, mais a estimé qu’il aurait été pire de voir les pilotes ne recevoir aucune récompense pour leurs efforts en qualifications.

George Russell en particulier était un P2 remarquable, qualifiant Williams, et il a donc décroché son premier podium en Formule 1.

« Des demi-points ont été attribués. Ce n’est pas l’idéal, mais si vous ne pouvez pas récompenser quelqu’un pour la course, récompensez-le pour sa bravoure en qualifications », a déclaré Brawn.

« Un tour comme George Russell l’a fait en qualifications en l’absence d’une course complète devrait être récompensé. Comme je l’ai dit, ce n’est pas idéal, mais c’est là où nous en sommes. La météo n’était tout simplement pas de notre côté dimanche.