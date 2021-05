Ross Brawn défend la stratégie de Red Bull au GP d’Espagne

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, ne pense pas que Red Bull aurait pu faire plus pour Max Verstappen à Barcelone.

Lewis Hamilton a fait une autre déclaration énorme dans sa quête d’un huitième titre en remportant la victoire au Grand Prix d’Espagne, soit trois victoires sur quatre courses en 2021.

En prolongeant son premier relais et en effectuant plus tard un autre arrêt pour les nouveaux pneus moyens, Hamilton est passé de P2 pendant la majeure partie de la course à finalement un vainqueur confortable.

Pour Verstappen, il était vraiment inévitable qu’il perdrait la tête et la victoire à Hamilton qui l’a rattrapé avec un caoutchouc beaucoup plus frais, mais Brawn ne voit pas ce que Red Bull aurait pu faire différemment sur le mur des stands pour changer le résultat.

“Je ne suis pas sûr que Red Bull aurait pu faire autre chose que ce qu’ils ont fait en termes de stratégie en Espagne”, a écrit Brawn dans sa chronique du Grand Prix d’Espagne.

«S’ils avaient encaissé le tour après le deuxième arrêt de Lewis, ils auraient concédé la position en piste. Que cela ait signifié ou non une compétition plus proche de la fin du Grand Prix n’est que de la spéculation.

«Max a tout fait correctement au début pour prendre la tête de manière impressionnante. Il n’a pas peur de se battre contre Lewis. La réalité est qu’il sait qu’il est peu probable qu’il batte Lewis s’il est deuxième à la fin du premier tour, et cela lui donne l’engagement d’aller chercher une passe à 50-50.

«En revanche, Lewis sait qu’il peut battre Max depuis la deuxième place du premier tour – comme il l’a fait aujourd’hui – donc il ne prend pas nécessairement ce risque.

«Max ne laissera pas ce résultat l’atteindre, cependant. C’était une très, très bonne voiture de sa part. Son colis n’était tout simplement pas assez rapide. Il sait que c’est sa meilleure chance de remporter le titre mondial – et se soutiendra pour remporter la victoire la prochaine fois à Monaco.

Ce fut un week-end pour les livres d’histoire à Barcelone alors que Hamilton a remporté la pole numéro 100 de sa carrière, le seul pilote à se rapprocher de cette étape.

Et Brawn ne pense pas que Hamilton a encore fini d’étirer ses records.

«Chapeau à Lewis, c’était un autre week-end fantastique où il a écrit encore plus d’histoire en prenant sa 100e pole position. C’est juste une réalisation incroyable », a-t-il déclaré.

«Il est tellement en avance sur quiconque dans cette métrique – avec Michael Schumacher deuxième meilleur sur 68 – et ne montre aucun signe de ralentissement. On pouvait voir l’émotion quand il a remporté la pole samedi. Une étape aussi remarquable signifie clairement beaucoup pour lui.

