Ross Brawn défend Michael Masi après les critiques de la « négociation » de Red Bull

Ross Brawn a déclaré que le directeur de course Michael Masi avait correctement pris les décisions lors d’une « course extrêmement difficile » en Arabie saoudite dimanche.

Masi avait fait l’objet de critiques après avoir parlé à Red Bull pendant une période de drapeau rouge et avoir fait une « offre » de déposer Max Verstappen en P3 sur la grille pour le redémarrage, après être sorti de la piste pour repousser Lewis Hamilton au virage 1.

Cela a été interprété dans certains milieux comme un « accord » du directeur de course avec Red Bull, mais Masi lui-même a déclaré que ce genre de conversation n’est pas un événement irrégulier dans le sport.

Red Bull a accepté la décision de Masi sur la question, avec la possibilité qu’une décision des commissaires sportifs entre en jeu s’ils ne l’avaient pas fait.

Brawn est également venu à la défense du directeur de course, et il n’a pas tardé à confirmer que Masi avait suivi le bon protocole dans cette situation.

Michael Masi a déclaré que son « offre » à Red Bull de laisser tomber Max Verstappen sur la grille pendant la période du drapeau rouge était « une discussion tout à fait normale qui a lieu ». https://t.co/m99W8tWiPG #F1 pic.twitter.com/kMraO07HdT – PlanetF1 (@Planet_F1) 6 décembre 2021

« Je voudrais féliciter la FIA et le directeur de course Michael Masi pour avoir bien géré cette course extrêmement difficile. Je sais que certaines personnes pensent que certaines des décisions étaient controversées, mais ce n’est pas le cas », a écrit Brawn dans sa chronique d’après-course,

« La situation que vous avez eue avec Max et Lewis au redémarrage, lorsque Michael a recommandé que Max laisse derrière Esteban et Lewis, a été bien gérée car l’alternative était de le signaler aux commissaires sportifs et cela aurait pu se terminer par une pénalité de temps.

«Je pense que Michael l’a géré de manière pragmatique. Ce type de discussion se répète plusieurs fois au cours d’une course. Si un pilote dépasse quelqu’un ou se défend injustement, le directeur de course demandera à l’équipe de corriger la position.

« Certaines personnes semblent penser que Michael faisait un marché. Il ne faisait pas d’affaire. C’était simple : on accepte la décision du directeur de course, avec un résultat connu, ou on la passe aux commissaires sportifs pour qu’elle s’en charge.

« C’était une course et un week-end difficiles. Nous avons eu beaucoup de défis ici, et je pense que tout le monde – la FIA, la F1 et les équipes – s’est mobilisé pour faire fonctionner cet événement et cela a été un énorme succès.

Verstappen a été pénalisé séparément par les commissaires sportifs plus tard dans la course pour avoir quitté la piste et pris l’avantage dans une défense séparée contre Hamilton au virage 1, avant d’obtenir une pénalité de 10 secondes pour ce que les commissaires ont qualifié de » erratique » conduite au freinage pour permettre le chauffeur Mercedes par.