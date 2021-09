Ross Brawn espère que le championnat du monde ne sera pas gagné “dans les barrières”

Ross Brawn espère que le deuxième grand incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ne préfigure pas comment le championnat du monde de cette année sera remporté.

Les deux rivaux au titre se sont retrouvés dans les graviers du Grand Prix d’Italie après un accrochage dans la première chicane de Monza, la Mercedes s’est retrouvée en partie coincée sous la Red Bull.

Il s’agissait du troisième abandon de Verstappen de la saison et deux d’entre eux se sont produits à la suite d’accidents dus à un contact avec Hamilton, l’autre étant à Silverstone où le champion du monde a écopé d’une pénalité de 10 secondes mais a tout de même remporté la course.

Cette fois, c’est le Néerlandais qui a été jugé « principalement fautif » par les commissaires sportifs et il a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie.

Malgré ces trois abandons et une 9e place en Hongrie après avoir été éliminé par Valtteri Bottas au premier virage, Verstappen mène toujours le championnat du monde de cinq points.

Brawn, directeur général du sport automobile de la Formule 1, ne veut pas voir une course au titre passionnante décidée par d’autres incidents, comme ce fut le cas avec Alain Prost et Ayrton Senna en 1989 et 1990 et Michael Schumacher et Damon Hill en 1994.

Vous avez le sentiment que cela pourrait être évoqué pendant un certain temps… #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/N3Q8dmuYio – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

“Il est clair que les deux pilotes auraient pu l’éviter”, a déclaré Brawn lors de sa chronique d’après-course pour la Formule 1.

« En fin de compte, je pense que c’est une autre conséquence du fait que deux gars s’affrontent et ne veulent pas céder d’un pouce. C’est dommage qu’ils se soient retrouvés dans les graviers car cela aurait pu être une belle course, et nous en avons été privés.

« Je suis intéressé de voir l’impact que cela a sur leur bataille en cours pour le titre. Nous avons vécu Silverstone, un incident majeur et controversé.

« Personnellement, je ne dirais pas que cela a changé la dynamique. Vous avez deux coqs dans la basse-cour en ce moment et nous en voyons les conséquences.

“Je ne pense pas que l’un ou l’autre ne reculera à aucun moment pour le reste de l’année, mais j’espère que le championnat sera gagné sur la piste et non dans les barrières ou la salle des commissaires.”

Verstappen a déclaré après l’accident que Hamilton m’avait “fait sortir de la route” alors qu’il tentait de dépasser dans la chicane, tandis que le Britannique a répondu en disant que son rival “savait ce qui allait se passer” et qu’il s’était “assuré de laisser un largeur de la voiture à l’extérieur pour lui ».

Verdict de la planète F1