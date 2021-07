Ross Brawn espère que les chutes/pénalités ne décideront pas de la course au titre

Ross Brawn s’est senti volé après la chute de Lewis Hamilton et Max Verstappen au premier tour à Silverstone, et espère qu’il n’y aura pas de répétition.

Les prétendants au titre se sont heurtés à Copse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen frappant durement les barrières après avoir touché le pneu avant gauche de la Mercedes de Hamilton.

Les esprits se sont quelque peu embrasés à la suite de l’hospitalisation de Verstappen pour des contrôles de précaution, le patron de Red Bull, Christian Horner, qualifiant la victoire que Hamilton a ensuite remportée de “creuse”.

Le chef du programme des pilotes de Red Bull, Helmut Marko, a demandé une interdiction d’une course pour Hamilton, tandis que le père de Max, Jos Verstappen, a estimé que le Britannique aurait dû être disqualifié de la course.

En fin de compte, une pénalité de 10 secondes et deux points de superlicence ont été la punition pour Hamilton, et maintenant le directeur général de la F1 Brawn espère voir cette bataille épique pour le titre se poursuivre sans autres grosses collisions et pénalités.

“Nous avons vu les protagonistes du titre se battre à nouveau, mais cette fois, cela s’est terminé par une collision, qui a mis fin à la course de Max”, a écrit Brawn dans sa chronique sur le site Web de la Formule 1.

«Ce fut un énorme soulagement de le voir sortir de la voiture et s’éloigner avant d’aller à l’hôpital pour des contrôles de précaution.

« Comme c’est toujours le cas dans ces affaires, il y aura un large éventail d’opinions sur le bien et le mal. Ce qui est clair, c’est que nous avons été privés d’une bataille passionnante et que personne ne veut que le championnat se prononce sur les accidents et les pénalités, et, comme dans ce cas, il y avait un risque sérieux pour l’un ou l’autre pilote.

« C’est quelque chose sur lequel les deux pilotes vont réfléchir. J’espère que nous pourrons éviter ces incidents à l’avenir car je pense qu’on nous a refusé une bataille fantastique. Ils se sont affrontés durement pendant un demi-tour, et c’était passionnant. Imaginez à quel point le Grand Prix aurait été dramatique si cela avait été toute la course. »

Après avoir purgé sa peine, Hamilton a réalisé l’un de ses plus grands retours en voiture à ce jour, dépassant Charles Leclerc de Ferrari avec seulement quelques tours à faire pour prendre la tête, qu’il a converti en une huitième victoire à Silverstone.

Ces 25 points ont permis à Hamilton de réduire le déficit de Verstappen au classement des pilotes à huit points avant le Grand Prix de Hongrie.