Ross Brawn est le prochain invité de “ En conversation avec ”

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, sera la prochaine star du sport à s’asseoir “ En conversation avec ” la Fondation Muscle Help le mercredi 12 mai.

L’illustre carrière de Brawn a servi à faire de lui l’un des plus grands ingénieurs et chefs d’équipe que la Formule 1 ait jamais vus.

En tant que directeur technique, Brawn a emmené l’équipe Benetton à la gloire du titre dans les années 1990, mais c’est chez Ferrari que sa plus grande réussite a été réalisée.

Avec le légendaire Michael Schumacher au volant, Brawn a supervisé une course de domination pour la Scuderia qui a donné six championnats des constructeurs et cinq titres de pilotes en six saisons.

De là, il a emmené la tenue Brawn GP aux deux titres en 2009, vendant l’équipe à Mercedes pour l’année suivante où il a de nouveau travaillé avec Schumacher de 2010 à 2012.

Depuis 2017, Brawn applique ses compétences et son expérience de l’autre côté de la barrière en tant que directeur général des sports automobiles et directeur technique de la Formule 1, façonnant l’avenir du sport qu’il a contribué à définir.

Et le mercredi 12 mai, il s’entretiendra avec la Muscle Help Foundation pour discuter de son incroyable carrière en Formule 1, et il pourrait simplement nous faire part de ce qu’il a en réserve pour l’avenir.

«En conversation avec» Ross Brawn sera le dernier volet de cette initiative, qui a vu une pléthore de noms célèbres s’asseoir pour une discussion interactive sur Facebook Live, le tout afin de sensibiliser et de collecter des fonds vitaux pour la Fondation Muscle Help.

COVID-19 nous a laissés coupés de nos proches et de ceux dont nous dépendons, mais déterminés à ne pas l’accepter, le projet “ En conversation avec ” a été créé par la Muscle Help Foundation pour “ permettre à nos bénéficiaires et à nos familles à travers le Royaume-Uni. se sentir moins isolé et plus connecté. »

ICW propose une plate-forme informelle bihebdomadaire permettant aux clients de partager leurs histoires et leurs idées. Il va donc sans dire que Brawn aura beaucoup d’histoires à raconter qui nous garderont sur le bord de nos sièges.

Brawn suit les goûts de l’ancien pilote de F1 devenu expert Anthony Davidson et du directeur de la technologie de Mercedes, Mike Elliott, qui ont également participé au projet “ In Conversation With ”.

Les émissions ICW existent dans le but de soutenir les enfants et les jeunes adultes au Royaume-Uni atteints de dystrophie musculaire, dont beaucoup sont de grands fanatiques de la Formule 1.

Le flux en direct Facebook est accessible ici, et les détails sur la façon de soutenir le travail fantastique de la Fondation Muscle Help en faisant un don peuvent être trouvés ici.

