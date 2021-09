Ross Brawn est “membre du fan club de Pierre Gasly”

Ross Brawn, membre du « fan club » de Pierre Gasly, pense qu’il est « trop bien » pour rester à AlphaTauri pour les années à venir.

Le Français a égalé sa meilleure performance de qualification en plaçant son AlphaTauri quatrième sur la grille à Zandvoort ce week-end, et a converti cela en une excellente 4e place dimanche.

Gasly est devenu le chef d’équipe d’AlphaTauri aux côtés de Yuki Tsunoda cette saison, et l’équipe a confirmé mardi qu’ils seraient tous les deux retenus en tant que pilotes en 2022.

Après avoir été déplacé sans cérémonie d’un siège Red Bull, le directeur général du sport automobile de la Formule 1 a salué la façon dont il a réussi à surmonter l’adversité dans le sport.

“Pierre acquiert un fan club grandissant en F1 et je me compterais comme membre”, a écrit Brawn dans sa chronique d’après-course après le Grand Prix des Pays-Bas.

“Pour qu’il revienne d’un coup si difficile après avoir été lâché par Red Bull de son équipe d’usine et qu’il revienne pour gagner sa première course et qu’il soit aussi constant et puissant qu’il le fait avec une voiture qui ne sera pas aussi bonne que celle d’usine. l’équipe est fantastique. C’est un véritable mérite pour lui qu’il soit resté engagé.

« Quelque chose va se passer pour lui dans le futur. Il ne pourra pas rester dans la famille si l’opportunité de revenir dans l’équipe d’usine Red Bull ne se présente pas.

« Je pense qu’il est trop bon pour ça. Je pense qu’une opportunité se présentera à un moment donné. Il fait un travail brillant.

Sur la “malédiction” du deuxième siège chez Red Bull, Brawn a réfléchi aux problèmes de Sergio Perez à Zandvoort ce week-end.

Alors que le Mexicain a récupéré dans les points après être parti de la voie des stands, ses mauvaises performances en qualifications auraient pu laisser Red Bull vulnérable à Mercedes si Max Verstappen n’avait pas conservé la tête de la course.

Mais comme il en a fait l’expérience, Brawn sait qu’affronter l’un des meilleurs pilotes du sport peut avoir un effet psychologique néfaste sur un coéquipier.

«Nous constatons que personne ne peut s’asseoir avec Max dans la même équipe. C’est un effet aggravant », a expliqué Brawn. « Je l’ai vu avec Michael Schumacher et ses coéquipiers.

« La différence entre deux pilotes d’une même équipe peut être minime, mais elle se multiplie d’une manière ou d’une autre à cause de la frustration de ne jamais pouvoir combler cet écart avec ces pilotes vraiment exceptionnels.

« Vous finissez par essayer trop fort ou surcompenser et cela vous repousse. On l’a vu avec Pierre et Alex Albon et on le voit avec Sergio.

“Max est tout simplement exceptionnel et accepter cela avec un pilote de la même équipe est un défi.”

