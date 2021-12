Ross Brawn et Pat Symonds s’apprêtent à quitter leurs rôles en F1

Ross Brawn et Pat Symonds devraient quitter les rôles qu’ils ont au sein du groupe de Formule 1 à la fin de 2022, selon un rapport.

Autosport a déclaré que la nouvelle était contenue dans un document publié par la F1 comme une mise à jour sur les développements futurs au sein de l’organisation.

Brawn, 67 ans, est impliqué dans le sport depuis 1978 lorsqu’il a rejoint Williams en tant qu’ingénieur et a ensuite remporté des championnats du monde à des postes supérieurs avec Benetton, Ferrari et sa propre équipe éponyme qui a ensuite été vendue à Mercedes.

Depuis 2017, il est directeur général du sport automobile pour la Formule 1 et parmi ses innovations récentes figure l’introduction du format de qualification pour le sprint lors de la saison 2021.

Selon Autosport, « il n’est pas encore clair s’il conservera un rôle honorifique ou de conseil auprès de l’organisation F1, ou qui pourrait le remplacer en tant que directeur général ».

On dit également que Symonds, son ancien collègue de Benetton que Brawn a choisi pour diriger le département technique de la F1 et pour travailler sur les futurs règlements qui interviendront la saison prochaine, après avoir été retardé d’un an en raison de la pandémie, devrait également partir.

Le dernier gros travail de Symonds semble avoir été sa participation à la nouvelle réglementation sur les groupes motopropulseurs qui sera introduite en 2026, qui aurait encouragé le groupe Volkswagen à s’engager en Formule 1.

Il est également rapporté par Autosport que « dans un développement parallèle, les membres de l’équipe technique de F1 qui travaillaient auparavant sous Symonds doivent être transférés à la FIA – une décision qui a été en partie encouragée par une exigence de l’UE de séparer l’élaboration des règles. processus de l’organisme de promotion ».

Symonds avait constitué une équipe d’environ 15 ingénieurs qui avaient principalement travaillé dans des équipes de F1 à des postes de direction auparavant. Ils ont participé à des recherches dans divers domaines, de l’aérodynamique aux nouveaux carburants, pendant l’élaboration des règles.

La plupart des membres de cette équipe, y compris le responsable de l’aérodynamique Jason Somerville, seront donc à l’avenir des employés de la FIA, travaillant sous la direction du responsable des affaires monoplaces de l’instance dirigeante, Nikolas Tombazis.

Cependant, le responsable des performances des véhicules Craig Wilson, qui a joué un rôle important dans la conception de nouveaux circuits ainsi que dans le package technique de la voiture, restera en F1.

