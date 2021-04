Ross Brawn évoque les déficits intra-équipe d’Imola sur les températures des pneus

Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas ont pris du retard par rapport à leurs coéquipiers à Imola, et Ross Brawn blâme la température des pneus.

La pluie peu de temps avant la course signifiait que les pilotes étaient confrontés à des conditions difficiles pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, et au sein de nombreuses équipes, il y avait de grandes différences dans la façon dont chaque pilote les gérait.

Alors que Max Verstappen et Sir Lewis Hamilton se sont détachés à l’avant, le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a eu du mal à suivre, tandis que le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, s’est retrouvé jusqu’en P9 dans l’autre Mercedes.

Il y avait aussi des difficultés pour Daniel Ricciardo chez McLaren, à qui on a dit de laisser passer Lando Norris, à quel point le Britannique a disparu sur la route pour réclamer une place sur le podium.

Brawn ne pense pas que ce soit une question de capacité pure et simple, affirmant plutôt qu’un pilote au sein de l’équipe construisait de meilleures températures de pneus que l’autre.

«Ce fut une journée intéressante en termes de batailles entre coéquipiers», a écrit le directeur général de la Formule 1, Brawn, dans sa chronique post-Imola.

«Norris a semblé avoir la mesure de Daniel Ricciardo tout le week-end. Dimanche, les coéquipiers respectifs de Max Verstappen et Lewis Hamilton semblaient avoir du mal.

«D’après mon expérience, la raison de ces différences significatives avec les mêmes voitures est presque toujours due à une mauvaise température des pneus. Je ne pense pas que les pilotes aient perdu confiance ici – ils ne semblaient tout simplement pas avoir la voiture qu’ils voulaient et ne généraient pas suffisamment de température des pneus.

«Parfois, un conducteur fait fonctionner les pneus et l’autre pas – et cela semble horrible car la différence est amplifiée massivement, même si ce ne sont que des marges très fines.»

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Alors que la Formule 1 était à Imola, des nouvelles ont annoncé qu’à partir de 2022, le Grand Prix de Miami rejoindrait enfin le calendrier, marquant le début d’un contrat de 10 ans.

Brawn a déclaré que l’intérêt pour la Formule 1 continuait de croître sur le marché nord-américain et que Tom Garfinkel, directeur général du Grand Prix de Miami, passait le temps de sa vie à Imola.

“Avant le début de la course, nous avons eu l’annonce très excitante que Miami rejoindra le calendrier en 2022, en tant que deuxième course des États-Unis aux côtés d’Austin”, a déclaré Brawn.

«Ce sera une excellente piste et nous constatons que l’enthousiasme pour la F1 en Amérique du Nord est de plus en plus fort.

«Nos nouveaux partenaires sont clairement des fans de F1. Tom Garfinkel, le directeur général du Grand Prix de Miami, a rejoint le partant officiel du Grand Prix et était tellement absorbé par l’action qu’il ne voulait pas descendre du podium du partant!

«Cela va être un événement fulgurant et nous sommes impatients.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!