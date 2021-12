Ross Brawn explique la grande raison de l’intérêt d’Audi et de Porsche F1

Ross Brawn attribue l’objectif du passage de la F1 à des carburants entièrement durables à voir Audi et Porsche manifester leur intérêt à rejoindre le sport.

On sait depuis longtemps que les deux marques allemandes ont été impliquées dans des discussions autour de la nouvelle formule de groupe motopropulseur à entrer en Formule 1 à partir de la saison 2026, que ce soit en entrant en tant que constructeur ou fabricant de groupe motopropulseur.

Brawn et la Formule 1 ont défini leurs objectifs pour rendre le sport plus durable au cours des prochaines saisons, qui comprend un plan pour passer à un carburant neutre en carbone pour alimenter les nouveaux moteurs.

Et l’ancien directeur de l’équipe Ferrari a déclaré que cet élément des discussions fait partie de ce qui suscite l’intérêt d’Audi et de Porsche.

« La réunion à laquelle je vais maintenant [with the FIA] fait partie de l’initiative pour la durabilité et comment nous tirons parti de la concurrence intense en Formule 1 et la façonnons dans une direction qui peut avoir une certaine pertinence pour l’avenir », a déclaré Brawn dans un discours à la RACER / EPARTRADE Online Race Industry Week, par Racer .com.

« Nous connaissons tous cet énorme défi environnemental auquel nous sommes tous confrontés, mais je sais d’après mon expérience de la Formule 1 que si vous lancez un défi aux 10 équipes et en faites un défi compétitif… Nous discutons donc de carburants durables.

« Donc, en 2026 au plus tard – et peut-être même plus tôt – vous devrez courir avec un carburant durable, en d’autres termes un carburant net zéro carbone. Ainsi, la façon dont le carburant est fabriqué, est produit, doit être à zéro carbone net. Et ce sera un carburant que vous pourrez mettre dans une voiture de route, c’est donc une autre arme dans la lutte contre le défi environnemental.

« Et nous pensons que la Formule 1 peut donner l’exemple de la façon dont un carburant durable peut être créé et utilisé, et c’est une grande chose sur laquelle nous travaillons actuellement. Ainsi, la durabilité et l’assistance et les solutions que nous pouvons trouver pour le défi environnemental est la prochaine phase de la Formule 1.

« Mais c’est en fait pourquoi nous voyons les constructeurs s’intéresser beaucoup plus au sport parce qu’ils peuvent voir la valeur de cette implication, et ce n’est un secret pour personne de dire que Volkswagen avec Porsche et Audi examinent de très près la Formule 1 et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont intéressés.

« Et je pense qu’il y en aura plus, alors il n’y a pas de repos pour les méchants, j’en ai peur ! »

Audi ou Porsche – qui appartiennent tous deux à Volkswagen – n’a pas encore décidé s’ils entreront ou non en Formule 1, les discussions autour de la formule du moteur 2026 étant toujours en cours.