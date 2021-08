Ross Brawn: Fernando Alonso “dur et juste” dans la bataille de Lewis Hamilton

in

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, n’a rien vu de mal dans la solide défense de Fernando Alonso contre Lewis Hamilton en Hongrie.

Le duo de vétérans partage un passé riche en Formule 1, qui remonte à leur époque en tant que coéquipiers de McLaren en 2007, la saison recrue de Hamilton.

Et lors du GP de Hongrie 2021, les deux hommes ont renoué avec les connaissances alors que Hamilton rencontrait Alonso lors de sa récupération en remontant l’ordre, après avoir perdu la vie après s’être arrêté pour des pneus secs un tour plus tard que le reste du peloton.

Diriger P4 Alonso avait un travail à faire, sachant que son coéquipier Alpine et futur vainqueur de la course Esteban Ocon serait probablement gravement menacé par Hamilton si sa progression rapide se poursuivait.

Mais Alonso a utilisé chaque once de son expérience pour retenir le septuple champion du monde pendant de nombreux tours, la paire étant extrêmement proche du contact à quelques reprises.

Hamilton se plaindrait à la radio de la défense difficile d’Alonso, mais Brawn n’a aucun problème avec cela, se déclarant heureux qu’Alonso ait été élu pilote du jour.

“Je suis content que Fernando ait remporté le titre de Pilote du jour, car je veux lui aussi donner mon vote”, a écrit Brawn dans sa chronique sur le site Web de la Formule 1.

« C’était une belle performance. L’un des pilotes Alpine allait recevoir ce prix et il est probablement passé d’Esteban à Fernando avec cette bataille.

“Ce que vous voyez lorsque Fernando est impliqué en F1 sont des batailles incroyablement difficiles, mais vous savez toujours qu’il sera juste. Je sais que Lewis se plaignait un peu de la défense de Fernando à un moment donné, mais je ne pensais pas que c’était un problème.

“Fernando était dur et juste et a toujours donné à peu près assez d’espace, c’est ce que vous devez faire. Ce fut une bataille brillante et, espérons-le, un avant-goût de ce qui va arriver dans la seconde moitié de la saison.

Hamilton finirait par effacer Alonso et a également choisi la Ferrari de Carlos Sainz pour terminer P3, et c’était un entraînement qui l’a littéralement vidé de toute l’énergie nécessaire à Hamilton pour voir le médecin Mercedes par la suite.

Mais après une telle performance, Brawn n’a pas été surpris de voir Hamilton si fatigué, et lui souhaite le meilleur dans son rétablissement.

“L’autre candidat pour le Pilote du Jour était Lewis – c’est si facile avec Lewis de simplement passer sous silence ce qu’il a accompli”, a déclaré Brawn.

« Il est venu de la dernière place sur le podium sur une piste où vous ne pouvez pas dépasser. Il était très impressionnant.

« Il a réussi à éviter les ennuis au premier virage et n’a pas laissé le problème du redémarrage – alors qu’il était le seul à s’aligner sur la grille – le troubler. Il était remarquablement silencieux à ce sujet à la radio. Je pensais que nous aurions peut-être entendu plus de lui!

« En Hongrie, il se battait à chaque tour pour revenir devant, donc je peux voir pourquoi il était fatigué. C’est une piste où il n’y a pas de relâchement, vous n’avez pas de répit. Je lui souhaite le meilleur pour son rétablissement. »