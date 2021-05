Ross Brawn: Ferrari va bientôt “ frapper à la porte ” des deux premiers

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, pense que son ancienne équipe Ferrari reviendra bientôt sur les défis de Mercedes et de Red Bull.

Alors que l’ère du turbo-hybride commençait à s’installer, ce sont Mercedes, Ferrari et Red Bull qui se sont imposées comme les équipes dominantes de la Formule 1, à la fois en termes de performances et de pouvoir d’achat.

Mais entre la fin de la campagne 2019 et le début de 2020, quelque chose s’est mal passé pour la Scuderia.

Non plus aux côtés de Red Bull claquant sur les talons de Mercedes, la saison 2020 verrait Ferrari retomber dans les parties inférieures du peloton du milieu de terrain, boitant jusqu’à P6 dans le championnat des constructeurs.

L’année 2021 devait tout simplement être meilleure à l’époque, et jusqu’à présent. La reprise de Ferrari a été claire et le Grand Prix d’Espagne a été une autre étape cruciale lorsque Charles Leclerc a franchi la ligne P4, après avoir résisté à Valtteri Bottas de Mercedes lors de son premier relais.

Et maintenant, Brawn ne pense pas qu’il nous reste longtemps à attendre que Ferrari «frappe à la porte» pour défier à nouveau Mercedes et Red Bull.

«Avec tout ce qui se passe à l’extrémité pointue, il est facile d’oublier certains des autres très bons disques qui se déroulaient. Charles Leclerc en a livré un », a écrit Brawn dans sa chronique du Grand Prix d’Espagne.

«Il ne fait aucun doute que la SF21 est une voiture nettement meilleure que l’an dernier [Ferrari], et Leclerc en tire le maximum de son rythme – et plus encore – à chaque fois qu’il monte dans la voiture.

«Il n’en faudra pas beaucoup plus pour que Ferrari frappe à la porte des deux premiers. Et c’est assez remarquable compte tenu de la fin de 2020.

«L’équipe fonctionne à un très haut niveau – et ils ont un package qui a prouvé qu’il est rapide sur une variété de circuits différents. Sur piste, la voiture a l’air bien – vous n’avez pas le sentiment qu’elle ne mérite pas d’être là où elle est.

«Il y a aussi une grande dynamique entre Charles et Carlos [Sainz] en ce moment et je ne pense pas que vous puissiez sous-estimer les avantages de cela. La coopération et la positivité de leurs deux conducteurs les aident à avancer.

«Et il ne fait aucun doute que lorsque le duo aura la bonne voiture, les deux remporteront la victoire.»

Alors que le Grand Prix d’Espagne a été une course décisive pour Ferrari, on pourrait en dire autant de Daniel Ricciardo chez McLaren.

L’Australien avait eu du mal à performer depuis son arrivée de Renault pour la campagne 2021, mais une solide performance en qualifications et une P6 à Barcelone ont marqué la véritable arrivée de Ricciardo chez McLaren.

«Il est juste de dire que nous avons été déçus des performances de Daniel cette année, mais dimanche a été un pas dans la bonne direction et je pense qu’il se sentira maintenant beaucoup plus positif», a déclaré Brawn.

«McLaren est à quelques places de là où ils aimeraient être basés sur leur vitesse en Espagne, mais pour Daniel, ce sera un rappel de confiance à coup sûr. Il va généralement bien à Monaco aussi, donc ce résultat arrive au bon moment et pourrait être le début d’une amélioration constante.

«Le défi auquel un pilote est confronté lorsqu’il change d’équipe ne doit pas être sous-estimé. Je pense que certains conducteurs sont plus aptes à y faire face que d’autres. Historiquement, certains pilotes sont entrés dans des équipes et ils savent exactement ce qu’ils veulent et comment l’articuler.

«Cela dépend entièrement de la personnalité de ce pilote. Il y a tellement de nuances dans la relation entre un ingénieur et un conducteur. Un ingénieur peut mettre un certain temps à comprendre l’ampleur d’une plainte ou d’une demande. Il est vital de bien établir cette relation – et il est naturel que cela puisse prendre un certain temps.

«Cela n’aide pas cela pour le moment, il est difficile de passer du temps à l’usine à cause de Covid, donc il faudra peut-être un peu plus de temps aux pilotes pour s’installer et c’est peut-être ce qui se passe actuellement.

«Je pense que Daniel commence à comprendre comment travailler avec l’équipe et l’équipe comprend comment travailler avec Daniel – et plus vite cette relation continue de s’améliorer, plus vite les résultats viendront.»

