Ross Brawn a fait l’éloge des voitures de 2021 pour leur « complexité » – ce qui compte également contre elles et en fait des « voitures de course pas très bonnes ».

Brawn pense que les voitures sont « beaucoup trop critiques » en ce qui concerne leur construction, ce qui signifie que tout léger dommage ou configuration incorrecte pourrait entraîner de grandes différences de performances, ce qui les rend moins susceptibles de se faire concurrence. en bonne voie.

La nouvelle spécification de la voiture pour 2022 a été conçue avec l’intention spécifique de pouvoir suivre les voitures devant plus facilement, et Pirelli a été chargé de construire des pneus qui peuvent résister à une poussée plus dure plus longtemps – ce qui, en théorie, produira plus de dépassements et fera pour un meilleur spectacle.

On a demandé à Brawn si ces voitures, parmi les plus rapides de l’histoire du sport, les plaçaient parmi les voitures « ultimes », et il a été diplomate dans sa réponse.

« Je pense que cela dépend de votre définition de la voiture de Formule 1 ultime », a-t-il déclaré au Tech Talk de F1TV à la fin de la saison.

« Si c’est le plus rapide, peut-être. Si c’est la meilleure voiture de course, non. Je pense que ces voitures sont beaucoup trop critiques lorsqu’elles sont proches les unes des autres.

« Ils sont beaucoup trop critiques s’ils touchent un trottoir parce qu’une pièce s’envole et qu’ensuite ils ne fonctionnent plus. Ce sont donc des appareils incroyables… Je veux dire, leur complexité est incroyable.

Concernant les voitures cette année, Brawn a développé sa théorie en disant que les millions de simulations effectuées par les équipes au cours du week-end peuvent les aider à trouver leur réglage optimal et que tout défaut peut avoir des conséquences difficiles.

Il a ajouté que les voitures de l’année prochaine ont été construites dans l’idée de les rendre « plus simples », bien qu’il ait admis que les équipes compliqueraient à nouveau les choses une fois que leurs conceptions seraient dévoilées lors des tests.

« Ce sont les méthodologies qu’ils ont maintenant avec un logiciel réitératif, qui continue de vérifier et de vérifier et de vérifier jusqu’à ce qu’ils arrivent à la conception idéale pour une zone spécifique de la voiture », a déclaré Brawn.

« Et chaque pièce est essentielle à chaque autre pièce, et lorsqu’une pièce est renversée – parce que ce sont des voitures de course après tout – cela ne fonctionne pas correctement.

« Cela a été l’un des objectifs de la nouvelle voiture, nous essayons de la rendre un peu plus robuste, un peu plus simple, un peu moins critique.

« Nul doute que les équipes compliqueront le concept, mais je pense que nous pouvons le retirer à nouveau.

« Ce sont donc des designs fascinants et incroyablement impressionnants, mais en réalité pas de très bonnes voitures de course. »