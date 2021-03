Ross Brawn heureux que Max Verstappen n’ait pas poursuivi sa victoire

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, a déclaré que cela aurait laissé un «mauvais goût» si Max Verstappen avait remporté le GP de Bahreïn avec une pénalité de temps.

Verstappen et Sir Lewis Hamilton ont lancé la saison 2021 en beauté avec une bataille épique pour la victoire au Grand Prix de Bahreïn, Hamilton devenant finalement le vainqueur.

C’était tellement une histoire presque différente cependant que Verstappen a fait un mouvement sur Hamilton au virage 4 pour la tête, seulement pour qu’il la rende au Britannique à la demande du contrôle de la course après avoir enfreint les limites de la piste.

À l’époque, Verstappen a dit à la radio de l’équipe «pourquoi ne m’avez-vous pas laissé partir? J’aurais pu facilement avoir les cinq secondes. Je préfère perdre comme ça que d’être deuxième comme ça.

Mais Brawn est heureux que Red Bull et Verstappen n’aient pas emprunté cette voie, ce qui aurait laissé un «mauvais goût».

« Ce qui est vraiment encourageant pour la saison à venir, c’est qu’en première mesure, il n’y a rien entre Mercedes et Red Bull, et Hamilton et Verstappen », a-t-il écrit dans son compte rendu du Grand Prix de Bahreïn.

«Le Grand Prix de Bahreïn était avant tout une question de stratégie et d’avantage sur la position de piste – et Mercedes a remporté cette fois-ci la première place avec son approche plus agressive.

«Verstappen et Hamilton ont tous deux été dignes de gagner, mais finalement, c’est Hamilton qui a conduit la meilleure course. Verstappen s’est un peu déchiré à la fin.

«Mais ne vous y trompez pas, c’était une course fantastique, du genre où la victoire était décidée sur la plus fine des marges.

«Je pense que Red Bull a fait le bon choix pour dire à Verstappen de redonner la place à Hamilton, après avoir largement dépassé le champion en titre.

«Si Verstappen avait dégagé un écart suffisant après une infraction et remporté la course, cela aurait laissé un mauvais goût. Nous ne voulons pas que les courses soient gagnées de cette manière. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Après la course, Verstappen a critiqué la génération actuelle de voitures, affirmant qu’elle rend la position de piste «trop puissante».

Et Brawn dit que c’est un problème que la nouvelle réglementation pour 2022 vise à résoudre.

«Les changements de règles au cours de l’hiver semblent avoir fermé le champ. Alors que les équipes devraient bientôt se concentrer sur la voiture de l’année prochaine, il se peut que personne ne s’éloigne du tout et que nous ayons une saison épique devant nous », a-t-il poursuivi.

«Lorsque Verstappen a rattrapé Hamilton, il ne pouvait pas rester derrière et rester dans le sweet spot assez longtemps pour lancer attaque après attaque parce que les pneus surchauffaient. C’est ce que nous essayons de guérir avec les règlements de 2022, donc l’avenir est radieux. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!