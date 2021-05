Ross Brawn: la Formule 1 cherche à surveiller la fréquence cardiaque des pilotes

La Formule 1 prévoit de commencer à surveiller les fréquences cardiaques des pilotes et du personnel clé, selon Ross Brawn.

2021 est une année où la Formule 1 a envie d’expérimenter. Il a déjà été confirmé que les “ qualifications de sprint ” seront testées un samedi à trois manches de la saison, tandis qu’au Grand Prix d’Espagne, la communication entre la FIA et le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était un nouvel ajout à la couverture.

Et Brawn, qui occupe le poste de directeur général et directeur technique de la Formule 1, a révélé que la prochaine initiative à l’étude était le suivi de la fréquence cardiaque d’un pilote, affirmant que depuis son passage sur le mur des stands, il savait que c’était une information «fascinante».

«Il est intéressant de noter que nous cherchons à surveiller les fréquences cardiaques des conducteurs et de certains membres du personnel clé», a-t-il déclaré lors de son apparition sur «En conversation avec» Ross Brawn de la Muscle Help Foundation.

«Parce que je sais par expérience que c’est une information fascinante. J’avais l’habitude de me faire gréer et de m’asseoir sur le mur des stands à ne rien faire de physique sauf à essayer de courir la course et atteignais une fréquence cardiaque de 140. Et dès que la course s’arrêterait, cela chuterait à mon pouls normal dans les années 60.

«Vous pouviez voir quand le drapeau à damier était tombé parce que mon pouls diminuait considérablement, donc c’était quelque chose que j’aimais et appréciais énormément.»

Des émissions d’ICW existent dans le but de la Muscle Help Foundation de soutenir les enfants et les jeunes adultes au Royaume-Uni atteints de dystrophie musculaire, dont beaucoup sont de grands fanatiques de la Formule 1.

Cliquez ici pour plus de détails sur la façon de faire un don et de soutenir le travail fantastique accompli par la Muscle Help Foundation.

Au cours des quatre premières manches de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront probablement trouvé leur cœur emballé un peu après s’être engagés dans des batailles décisives sur tous les circuits jusqu’à présent.

En tant que sept fois champion du monde, l’héritage de Hamilton en Formule 1 est assuré, mais jusqu’à présent, il prouve qu’il n’est pas encore prêt à se retirer pour la prochaine génération de stars de la Formule 1.

Brawn a déclaré que la Formule 1 était «bénie avec le nombre de grands jeunes pilotes que nous avons rencontrés», mais choisir qui sera le prochain champion après Hamilton est une tâche facile.

“En fait, une question assez facile, je pense que Max Verstappen est le prochain sur le trône”, a confirmé Brawn.

«Cela dit, il y a des pilotes brillants comme Charles Leclerc et Lando Norris.

Norris s’est démarqué dans les premiers tours de la saison 2021, prenant déjà un podium et se mettant même en lice pour la pole position au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Pour son nouveau coéquipier de McLaren, Daniel Ricciardo, il avait été difficile de suivre Norris jusqu’au GP d’Espagne, et Brawn voit certainement le Britannique comme la prochaine star de course de son pays une fois Hamilton à la retraite.

Cependant, Brawn pense que George Russell, largement prévenu en tant que futur conducteur de Mercedes, est également fermement impliqué dans cette conversation.

«Sur les pilotes britanniques, je pense que c’est un tirage au sort entre Lando Norris et George Russell», a-t-il déclaré.

«Je n’aimerais pas dire lequel d’entre eux sera le plus fort.»

