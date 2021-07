Ross Brawn : “Lancer des ressources” n’est pas une option pour Mercedes

in

Ross Brawn a souligné que pour une équipe comme Mercedes, la possibilité n’est plus de jeter de l’argent sur leur W12 pour récupérer des performances.

La forme de début de saison était avec Mercedes alors qu’ils poursuivaient les championnats des pilotes et des constructeurs 2021, cherchant à en faire huit doubles de titre consécutifs, mais cinq victoires consécutives pour Red Bull ont mis un terme à cet élan.

Mercedes quitte l’Autriche après des manches consécutives au Red Bull Ring où ils n’avaient aucune réponse pour leurs rivaux, Red Bull étant désormais en tête du classement des constructeurs avec 44 points.

Max Verstappen a quant à lui creusé un écart de 32 points sur Hamilton dans le championnat des pilotes.

Dans le passé, Red Bull et Mercedes ont rejoint Ferrari en étant clairement les plus gros dépensiers de la Formule 1, mais maintenant toutes les équipes sont plafonnées à 145 millions de dollars du côté du châssis. De plus, les équipes doivent équilibrer le développement de la voiture de cette année avec le travail sur les nouveaux challengers radicaux de 2022, tout cela dans le cadre du plafond budgétaire.

Et donc, si Mercedes veut ramener Red Bull, alors ils ne peuvent plus le faire en « jetant des ressources » sur la voiture.

« Cette année est inhabituelle dans la mesure où les équipes ne peuvent pas répondre de manière normale pour plusieurs raisons. L’une est que nous avons maintenant le plafond des coûts, donc ils ne peuvent pas simplement consacrer des ressources au problème », a écrit Brawn, directeur général de la Formule 1, dans sa chronique du Grand Prix d’Autriche.

“Deuxièmement, nous avons la nouvelle voiture qui arrivera l’année prochaine, ce à quoi ils seront très attachés, donc c’est un peu un dilemme pour l’équipe car ils ne peuvent probablement pas se permettre de fournir une réponse très forte comme ils le feraient normalement. fais.

« Avant le plafonnement des coûts, vous y consacreriez des ressources. Ce sont les éléments des changements de règles qui ont été apportés, qui sont importants et légèrement invisibles et je pense que les changements de règles conduiront à des championnats plus forts à l’avenir.

« Le titre est encore accessible pour Hamilton et Mercedes. Ces courses ont été à peu près dominées par Red Bull, mais je serai étonné si cela continue sur chaque piste.

“Je pense que le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone va être fascinant, surtout avec le nouveau format de sprint le samedi.”

Le défi de Verstappen est l’opposition la plus sévère à laquelle Hamilton a été confrontée dans un combat pour le titre depuis le début de la domination de Mercedes en 2014, mais bien que cette situation ne soit donc pas celle à laquelle Hamilton est habitué, Brawn a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle situation pour les sept. fois champion du monde.

« En ce moment, les choses ne vont pas bien pour Lewis, mais il a déjà vécu cela, peut-être pas depuis un certain temps. Il est habitué aux batailles difficiles », a déclaré Brawn.

