Ross Brawn : “Le vieux Sebastian Vettel est de retour”

Sebastian Vettel est “né de nouveau” avec Ross Brawn admettant qu’il avait quelques doutes lorsqu’il a été annoncé qu’il rejoindrait Aston Martin.

Abandonné par Ferrari la saison dernière, Vettel a connu sa pire campagne en Formule 1, alors qu’il luttait juste pour marquer des points.

En signant avec Aston Martin pour le championnat de cette année, plusieurs experts se sont demandé si l’équipe de Silverstone avait commis une erreur en signant un pilote sur sa descente.

Vettel a fait taire ses critiques.

L’Allemand a couru à la deuxième place du Grand Prix de Hongrie dimanche, remportant son deuxième podium et celui d’Aston Martin cette saison.

Son entraînement stellaire a échoué lorsque, quelques heures plus tard, les commissaires ont annoncé qu’il avait été disqualifié en raison d’une infraction au carburant.

Aston Martin a annoncé son intention de faire appel, mais quoi qu’il en soit, Brawn dit que Vettel renaît.

“Avec son comportement, ses performances et son approche actuels, je ne peux m’empêcher de penser que nous avons retrouvé l’ancien Sebastian”, a écrit le directeur général de la F1 dans sa critique d’après-course.

« C’est donc décevant pour lui et l’équipe qu’il ait été disqualifié pour ne pas avoir assez de carburant pour fournir un échantillon.

« Bien que la perte de points soit frustrante, il peut se réjouir de ses dernières performances.

“Je dois lever la main et dire que j’avais des doutes quand il est allé chez Aston Martin, car la fin de la carrière Ferrari a été assez décevante pour tout le monde – mais il a eu une nouvelle vie.

« Il était tout près de remporter cette victoire. C’est super de le voir jouer comme ça. Il n’a commis aucune erreur et a poussé fort Esteban.

“Ce petit problème dans l’arrêt au stand aurait pu être un facteur pour ne pas dépasser Esteban ou à tout le moins aurait rendu le combat plus serré lorsque son rival est sorti des stands.

« Sébastien est né de nouveau. Il espère un meilleur résultat final la prochaine fois.

Mais alors que la Hongrie a vu la renaissance de Vettel, pour le vainqueur de la course Esteban Ocon, ce n’était que le début selon Brawn.

“C’était une performance extraordinaire d’Esteban Ocon”, a-t-il déclaré.

« Il a connu une saison difficile alors que son coéquipier Fernando a établi une nouvelle référence pour lui. Cette course sera massive pour le Français.

« Il était sous pression pendant 70 tours de punition et il ne s’est pas trompé. Sebastian le harcelait tout le temps.

« Alors qu’il a eu la chance d’être devant, quand il est arrivé, il a saisi son opportunité. Il a également battu son coéquipier. Tous ces facteurs l’aideront à prendre confiance en lui.

« Il sait maintenant que s’il a la chance de gagner une course, il est capable de faire le travail. Il a déjà gagné dans les catégories juniors, mais la F1 est un pas en avant – et il a livré sur la plus haute scène.