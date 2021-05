Ross Brawn: Max, Lando et Carlos la prochaine génération de champions

Ross Brawn dit que les pilotes qui sont montés sur le podium à Monaco sont la prochaine génération de champions du monde.

La course de Monte-Carlo a produit le deuxième plus jeune podium que le sport ait jamais vu avec Max Verstappen vainqueur devant Carlos Sainz et Lando Norris.

Le Néerlandais ayant 23 ans, Norris 21 et Sainz 26 ans et les trois dans les meilleures équipes, ils devraient rester au sommet du sport pour les années à venir.

En fait, Brawn pense qu’ils gagneront des titres à l’avenir.

“Avec Max, Carlos et Lando sur le podium, nous voyions la prochaine génération de champions du monde de Formule 1”, a-t-il déclaré dans sa chronique pour le site officiel de F1.

«Carlos a livré le genre de performance que j’attends de lui. Il a vraiment bien mûri. De tous les changements de chauffeurs au cours de l’hiver, il fait l’un des meilleurs emplois. Il s’est installé très rapidement et produit de très bons résultats.

“Son ancien coéquipier Lando a été fort tout le week-end, sur une piste où beaucoup s’attendaient à ce que McLaren ait du mal. Sa régularité a été impressionnante et il méritait largement le troisième podium de sa carrière.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

C’était Sainz premier podium avec Ferrari et couronne un week-end largement positif pour l’équipe italienne alors que Charles Leclerc a décroché la pole position samedi.

Brawn, l’ancien patron de Ferrari, est particulièrement impressionné par la façon dont cette paire a travaillé ensemble depuis qu’il est devenu coéquipier et les a mis en garde contre les affrontements.

“Ce qui m’impressionne le plus, c’est la façon dont Charles et Carlos, en tant que pilotes, travaillent ensemble pour élever l’équipe”, a-t-il ajouté.

«Ils ont reconnu qu’ils devaient faire avancer l’équipe pour se mettre en position de gagner des courses avant de commencer à se battre.

« Enlever de l’énergie à l’équipe avec une bataille intra-équipe est la dernière chose dont ils ont besoin en ce moment. Ils doivent rester respectables les uns envers les autres – et jusqu’à présent, ils récoltent des fruits. »

Cela étant dit, l’homme qui a impressionné Brawn plus que tout autre à Monaco était l’un des pilotes les plus âgés, l’homme que Sainz a remplacé chez Ferrari, Sebastian Vettel, qui a terminé P5.

“C’était génial de voir Sebastian Vettel revenir dans les points”, a-t-il déclaré.

« J’admets ouvertement que j’ai eu des doutes à son sujet ces derniers temps et qu’il a été un peu terne au cours de ses dernières années chez Ferrari, puis lorsqu’il a rejoint Aston Martin.

«Mais à Monaco, Sebastian a définitivement trouvé son mojo. Sa performance en course a été très solide et nous a rappelé ce que nous attendions du quadruple champion du monde. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!