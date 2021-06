Ross Brawn met en garde contre le fait de laisser les conducteurs dicter leur stratégie

in

Alors que le directeur général de F1, Ross Brawn, peut comprendre les frustrations du Grand Prix de France de Valtteri Bottas, il a averti qu’il n’est pas toujours payant d’écouter les pilotes lorsqu’ils décident de la stratégie de course.

Bottas a fait une figure très frustrée lors du Grand Prix de France alors que sa demande de suivre une stratégie à deux arrêts a été ignorée par l’équipe Mercedes, le laissant être un “canard assis” dans les dernières étapes de la course et l’obligeant à s’installer. pour P4.

«Pourquoi putain personne ne m’a écouté quand j’ai dit que ça allait être un double arrêt? F ****** enfer », a fulminé Bottas à la radio de l’équipe. Cette agression a en fait été bien accueillie par le patron de Mercedes, Toto Wolff, après la course.

Brawn peut sympathiser avec Bottas étant donné qu’un double arrêt était probablement la voie à suivre, mais a mis en garde contre les dangers de laisser un pilote dicter ce que devrait être le plan de course.

“Valtteri a connu une période extrêmement frustrante ces derniers temps”, a écrit Brawn dans sa chronique post-GP de France.

« Il avait l’air assez fort ce week-end mais a été la plus grande victime de la stratégie de Mercedes.

« Pour un pilote qui avait probablement une idée de ce qu’il devait faire, lorsque l’analyse finale montre que c’est ce qu’il aurait dû faire, je peux imaginer à quel point c’est difficile.

“Je dirais en toute justice à Mercedes, si vous suiviez ce que les pilotes voulaient en matière de stratégie, je pense que le pourcentage de réussite diminuerait.

“Il y a certainement des occasions où le point de vue d’un conducteur doit être suivi, mais elles sont largement dépassées par l’équipe qui fait les choses correctement car elles ont toutes les informations et, dans le cas de Mercedes, ils ont des ingénieurs avec plus de 20 ans d’expérience.

« Ce sera fascinant de voir comment ils gèrent cette pression. C’est la première fois qu’ils subissent une telle pression en sept ans et la première fois sous le règne de Toto.

Brawn a également réservé des éloges particuliers à Lewis Hamilton, qui a également été contraint de s’en tenir à une stratégie à guichet unique.

Il a déclaré : « Ce que Lewis a démontré, c’est sa capacité à tirer le meilleur parti des pneus dans des circonstances difficiles par rapport à Valtteri, qui a évidemment pris plus de pneus.

« Lewis est un maître de la performance.

« Je n’étais toujours pas convaincu que même à cinq tours de la fin, Max allait le faire, tellement Lewis était impressionnant sur ce relais. Cela aurait pu aller dans les deux sens.

« Ma femme m’a demandé ‘qu’est-ce que je ferais si j’étais de retour sur le mur des stands Mercedes ?’ et j’ai dit que je suis content de ne pas être sur le mur des stands. Je suis trop vieille et ce ne serait pas bon pour ma tension artérielle !

«Ce que nous voyons maintenant est un combat de championnat classique et cela nous fait réaliser ce qui nous a manqué ces dernières années. Nous adorerions un combat inter-équipes pour le championnat, et si nous ne pouvons pas l’avoir, nous voulons que deux coéquipiers se battent pour le titre.

« Nous manquons de ces deux choses depuis que Nico Rosberg a remporté son championnat en 2016, donc c’est génial de voir un vrai combat bec et ongles. Et cela se fait dans la bonne humeur, entre pilotes et entre équipes.

“Il y a la plaisanterie normale et les débats techniques font tous partie du paysage de la F1.”

