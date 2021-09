Ross Brawn pense que le prix de Sergio Perez n’était pas mérité

in

Ross Brawn n’était pas d’accord avec le fait que Sergio Perez soit élu Pilote du jour du Grand Prix des Pays-Bas – parce qu’il avait encore commis une « énorme erreur ».

Le pilote Red Bull a eu une occasion idéale d’attirer l’attention des fans votant dans le sondage officiel de la F1 car il est parti de la voie des stands après avoir reçu une pénalité.

Une erreur lors des qualifications à Zandvoort a signifié que Perez a été éliminé en Q1 car il s’est retrouvé dans une file d’attente alors qu’il tentait d’atteindre la ligne de départ pour son dernier run, et n’y est pas parvenu avant que le drapeau à damier ne tombe.

Cela a laissé le Mexicain face à une place de P16 sur la grille, mais son équipe a décidé de changer les pièces du moteur et d’éliminer la pénalité plutôt que lors d’une course ultérieure où cela aurait pu s’avérer plus dommageable.

Partant de la voie des stands, avec Nicholas Latifi de Williams, Perez a donc eu la chance de montrer ses talents de dépassement dans une course de récupération et c’est exactement ce qu’il a produit, prenant d’assaut le peloton pour terminer huitième.

Mais bien que le joueur de 31 ans ait convaincu le public télévisé, Brawn a été moins impressionné et a plutôt préféré les références de Fernando Alonso – qui a amélioré de trois places sur sa grille de classement pour remporter la 6e place.

𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗮𝘆 👏 Du départ de la voie des stands aux points pour @SChecoPerez 🇲🇽 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/6lQdWzVVyF – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 5 septembre 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

“Pour une fois, je dois être en désaccord avec les fans concernant le pilote du jour car pour moi c’était Fernando, plutôt que Sergio”, a déclaré le directeur général des sports mécaniques de la Formule 1 dans sa chronique d’après-course.

“Sergio était dans les stands et à l’arrière du peloton parce qu’il avait un énorme flat-spot – il a encore commis une énorme erreur. Un grand prix consiste à faire le moins ou pas d’erreurs tout le week-end.

« On pourrait dire que l’équipe était fautive en Q1, mais ne pas progresser depuis cette séance avec une voiture comme celle-là n’est pas suffisant. Il ne met pas tout en place pour le moment. Fernando est.

“Fernando était un vieux renard rusé dimanche. Quand Esteban Ocon était à la radio disant qu’il était plus rapide que Fernando, son coéquipier gérait ses pneus comme il le fallait à ce stade de la course.

« À mon avis, il a fait une course parfaite. Pour grincer cette position supplémentaire à la fin de Carlos [Sainz] était génial.

Quant à savoir qui était responsable de la sortie de Perez en Q1, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, avait déclaré après les qualifications que “nous l’avons envoyé avec suffisamment de temps, mais ils ont tous reculé dans la voie des stands et il a beaucoup perdu [of time] sur la piste”.