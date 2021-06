Ross Brawn pense que Sebastian Vettel « renaît à nouveau » chez Aston Martin

in

Ross Brawn pense que Sebastian Vettel “a une ambiance différente à son sujet” lors de son récent regain de forme chez Aston Martin.

Le quadruple ancien champion du monde a connu des moments difficiles au cours des deux dernières saisons et a eu du mal à se lancer lors de ses premières courses dans sa nouvelle équipe.

Mais une solide cinquième place à Monaco a été renforcée par son premier podium aux couleurs d’Aston Martin à Bakou ce week-end, grimpant ainsi de neuf places dans la course.

Reconnaissant la force de ses performances, les fans ont élu Vettel comme pilote officiel du jour pour la deuxième course consécutive – une évaluation avec laquelle le directeur général de F1 des sports mécaniques Brawn est d’accord.

Vettel a déclaré après la chute du drapeau à damier que sa deuxième place “signifiait beaucoup” pour lui et son équipe, après un début de saison 2021 difficile qui n’a vu que ses premiers points enregistrés à Monaco.

L’Allemand a dépassé Daniel Ricciardo de McLaren en se classant dans le top 10 du championnat des pilotes après son parcours sensationnel à Bakou – et Brawn a déclaré que c’était un “plaisir” de revoir l’ancien pilote Ferrari sur le podium.

Tout le monde est fan de Sebastian Vettel, même s’ils disent qu’ils ne le sont pas. #F1 pic.twitter.com/WtQPJyeoIP – Planète F1 (@Planet_F1) 7 juin 2021

“C’était un brûleur lent d’une course, avec de petites poches d’excitation”, a déclaré Brawn dans sa chronique post-Grand Prix d’Azerbaïdjan.

« Tout semblait joué d’avance, mais une chose que vous pouvez dire à propos de la F1, c’est qu’il n’y a pas de fatalité. Les phases finales ont été dramatiques.

“Max [Verstappen] a fait un travail impérieux, je ne peux rien reprocher à ce qu’il a fait – et a finalement été malchanceux. Sergio [Perez] était sensationnel aussi et Seb connaît une seconde vie.

« C’est très serré mais pour moi, mon pilote du jour était Seb.

« C’est un réel plaisir de le voir repartir. Seb a connu des saisons difficiles. J’étais l’une des personnes qui n’étaient pas sûres de la décision prise par Aston en l’engageant, mais cela semble être un excellent appel en raison de sa façon de conduire et des résultats qu’il obtient.

« Il renaît à nouveau. Il est rafraîchi. Il y a une ambiance différente chez lui. Et cela montre simplement comment tout l’aspect psychologique peut avoir un impact sur les performances.

« Seb s’est retrouvé dans un endroit beaucoup plus confortable, avec la bonne pression et avec des ingénieurs avec lesquels il apprend à travailler. Il obtient des résultats et il le mérite. Bravo.”

