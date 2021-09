Ross Brawn prédit que Lewis Hamilton prendra sa retraite après 120 victoires

Ross Brawn a prédit que Lewis Hamilton quittera la Formule 1 avec un total de 120 victoires à son actif.

Le septuple champion du monde est devenu le premier pilote de l’histoire du sport à remporter 100 victoires la dernière fois lors du Grand Prix de Russie.

Le seul autre pilote à s’être rapproché de près de cette étape était Michael Schumacher, qui a pris sa retraite avec 91 victoires dans le sac.

Brawn dit qu’il n’a jamais pensé que quelqu’un surpasserait l’Allemand et ne pense pas que Hamilton soit encore près de la fin.

“C’est un jalon que personne ne pensait jamais atteindre”, a-t-il déclaré dans sa chronique sur le site officiel de la F1.

“Le décompte de Michael de 91 était si loin de ce que n’importe qui d’autre avait jamais fait à ce moment-là qu’il n’a jamais semblé concevable que quelqu’un puisse s’en approcher. Mais Lewis l’a battu – et maintenant Lewis a 100 victoires. Rien ne l’arrête.

« Qui sait où ça va finir ? Il est avec nous pour encore quelques années au moins – et il gagnera des courses chaque année. Je ne pense pas que nous puissions prédire 200 victoires, mais je pense que nous pourrions certainement en prédire 20 de plus car il est toujours extrêmement compétitif et motivé.

“C’est juste stupéfiant et félicitations à lui, car c’est un centenaire que personne n’aurait pensé qu’il serait atteint.”

Hamilton n’était pas la seule tête plus âgée sur la grille qui a impressionné Brawn en Russie.

Fernando Alonso et Kimi Raikkonen ont terminé respectivement P6 et P8, et le directeur général de F1 estime que leur expérience les a beaucoup aidés dans le chaos tardif qui a vu Lando Norris perdre la victoire.

“Nous l’avons vu l’année dernière en Turquie, où les conditions étaient difficiles, cette expérience comptait et il en a été de même en Russie”, a-t-il ajouté.

“Les goûts de Lewis et Max [Verstappen] est venu et a empoché les premières places et l’inexpérience de Lando s’est montrée un peu. Mais il prendra une meilleure décision la prochaine fois qu’il sera dans ce scénario. Les autres avaient été dans cette situation, et ils pouvaient faire appel à cette expérience.

“Fernando était à nouveau à son meilleur niveau – et Kimi a montré qu’il peut toujours faire valoir son expérience et faire le travail. Carlos [Sainz] était également impressionnant, menant brièvement la course et conduisant bien à son troisième podium de l’année pour Ferrari.

« C’était une course folle et les premiers tours ont été fantastiques. Personne ne cédait d’un pouce. Les vétérans comme Fernando et Kimi se battaient dur pendant que les jeunes mâles arrivaient et essayaient de s’affirmer et de trouver leur place.

